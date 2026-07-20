Arjantin'in mağlubiyetinin ardından Buenos Aires'te kargaşa başladı

·56·Dünya
Arjantin'in mağlubiyetinin ardından Buenos Aires'te kargaşa başladı

Dünya Kupası finalinde Arjantin milli takımının İspanya'ya yenilmesinin ardından Buenos Aires merkezinde kargaşa yaşandı. Bu durum La Nación gazetesi tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, başkentteki Obelisk meydanında düzenlenen toplu izleme etkinliği sırasında bazı taraftarlar güvenlik güçlerine cam şişeler ve taşlar fırlatmaya başladı. Durumun gerginleşmesi üzerine polis müdahale etmek zorunda kaldı.

Kargaşayı bastırmak amacıyla polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Çatışmalar sonucunda en az üç kişi yaralandı, 15 kişi ise gözaltına alındı.

Arjantin polisi göstericilere karşı tazyikli su kullanıyor.

Güvenlik güçlerinin durumu kısa sürede kontrol altına aldığı belirtildi. Şu anda yaşanan olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sokaktaki çatışmada gençler göz yaşartıcı gaz ve polislerin arasında duruyor.
ArjantinBuenos AiresDünya KupasıFutbolPolisiye
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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