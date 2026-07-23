Lastiği patlayan ZIL'i destekleyerek ilerleyen sürücü takdir topladı (video)

Sosyal medyada büyük bir kamyonun yer aldığı video geniş çaplı tartışmalara yol açıyor. Görüntülerde, seyir halindeki ZIL marka bir kamyonun lastiklerinden birinin aniden büyük bir gürültüyle patladığı görülüyor.

Bu sırada arkasından gelen bir başka ZIL sürücüsü durumu hızla fark ederek kamyonun yanına yaklaşıyor. Kendi aracıyla hasarlı kamyona destek vererek dengede kalmasına yardımcı oluyor. Sürücünün hızlı ve mantıklı hamlesi sayesinde olası bir trafik kazasının önlendiği belirtiliyor.

Söz konusu video sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar yardım elini uzatan sürücünün cesaretini ve dayanışmasını takdir ediyor. Birçok kişi, bu tür durumlarda insanlık ve yardımlaşmanın en büyük erdem olduğunu vurgulayarak sürücüye teşekkür eden yorumlar bırakıyor.