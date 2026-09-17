Samsung, yapay zeka nedeniyle DDR5 bellek üretimini dış ortaklara devrediyor

·7·Teknoloji
Samsung, yapay zeka nedeniyle DDR5 bellek üretimini dış ortaklara devrediyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, üretim kapasitesini modern yapay zeka sistemleri için gerekli olan yüksek hızlı HBM belleklere odaklamayı planlıyor. Bu stratejik değişim kapsamında şirket, kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve sunucular için tasarlanan standart DDR5 bellek modüllerinin üretimini üçüncü taraf üreticilere devretmeye karar verdi. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildirildi.

Ixbt.com'un haberine göre, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi nedeniyle yüksek performanslı belleklere olan talep keskin bir şekilde arttı. Samsung, mevcut fabrika hatlarını daha pahalı ve karlı ürünler üretmek için boşaltmayı hedefliyor. Bu nedenle, standart DDR5 modüllerinin üretim hacmini artırma görevi Asyalı ortaklara devrediliyor.

Üretim coğrafyası ve ortaklar

Güney Kore kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Samsung yönetimi yüklenicilerinden üretim hatlarını genişletmelerini ve bu alana yapılan yatırımları artırmalarını istedi. Şu anda şirketin birkaç büyük Asyalı ortağı bu sürece dahil edilmiş durumda ve her birinin farklı yabancı ülkelerde kendi üretim tesisleri bulunuyor.

Bunlar arasında:

  • Dreamtech, Hindistan'da DDR5 bellek modüllerinin seri üretimine başladı
  • Hanyang Digitech, Vietnam'daki fabrikalarında bu ürünleri üretiyor
  • SFA Semicon ise Filipinler'deki üretim tesislerini kullanıyor
Bu işletmeler sayesinde Samsung, ana kaynaklarını yüksek marjlı HBM bellek ve diğer gelişmiş teknolojik ürün türlerini oluşturmaya tamamen seferber edebilecek. Bu durum, pazar taleplerine bağlı olarak şirketin verimliliğini daha da artıracaktır.

SamsungDDR5HBMTeknolojiYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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