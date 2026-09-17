ABD uluslararası yardımı kullanarak yeni bir uzay programı başlattı

·8·Teknoloji
ABD uluslararası yardımı kullanarak yeni bir uzay programı başlattı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lima'da Space Catalyst Partnership (SCP) adlı yeni bir girişimi duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'nın bu programı, yabancı hükümetlerin ve uzay ajanslarının Amerikan sivil ve ticari uzay sektörüne erişim imkanlarını önemli ölçüde genişletmeyi amaçlıyor. Program kapsamında uluslararası iş birliğini güçlendirirken, ABD'nin uzay teknolojileri ve endüstrisi için yeni pazarlar açılması hedefleniyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Ixbt.com'a göre, bu girişimin ilk projesi iki yıllık bir süreyi kapsıyor ve 6,5 milyon dolar değerinde. Fonlar, Peru'nun güneyindeki uzak kırsal bölgeleri modern uydu internet ağına bağlamak için kullanılacak. Ancak, bu bölgelerde iletişim hizmetlerini hangi Amerikan şirketinin sağlayacağı henüz açıklanmadı.

Artemis programı ve yeni yaklaşım

Yeni SCP programına katılım şartları kesin olarak belirlenmiş olup, yalnızca Artemis Anlaşmaları'nı imzalayan ülkeler katılabilmektedir. Örneğin Peru, 2024 yılında bu anlaşmaya resmen katılarak 41. üye olmuştu. Tam da bu faktör, ülkenin yeni uzay ortaklığı projesinin ilk adresi olmasını sağladı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu programın benzersiz yönünün, kurumun tarihinde ilk kez dış yardım fonlarını koordine edilmiş bir formatta doğrudan Amerikan uzay endüstrisinin çıkarlarına hizmet eden projelere yönlendirmesi olduğunu vurguluyor. Bu, devlet politikası ile ticari şirketlerin yeteneklerini uyumlu hale getirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.

Finansman mekanizması ve jeopolitik arka plan

Space Catalyst Partnership programının toplam bütçesi henüz kesinleşmedi. Dışişleri Bakanlığı, gelecekte her bir proje için ABD Kongresi ile birlikte çeşitli dış yardım kaynaklarını devreye almayı planlıyor. Ayrıca, programın uygulanması sırasında NASA ile yakın iş birliği yapılacağı özellikle belirtiliyor.

Uzmanlara göre, bu programın başlatılması, Latin Amerika bölgesinde Çin'in uzay etkisinin hızla arttığı bir döneme denk geldi. Özellikle Pekin, Arjantin Patagonya'sında bir derin uzay iletişim istasyonu kurmuş durumda ve Bolivya ile Venezuela için özel uydu programları yürütüyor.

Buna rağmen, SCP katılımcılarının Çinli tedarikçilerle iş birliği yapması kesin olarak yasaklanmış değil. Washington ise kısıtlamalar yoluyla değil, yüksek kaliteli teknolojiler, güvenilir standartlar ve özgün çözümler sayesinde rekabet etmeyi hedefliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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