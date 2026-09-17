David Beckham, Lionel Messi'ye dokuzuncu Altın Top'un verilmesini destekliyor

Inter Miami'nin kurucu ortağı David Beckham, efsanevi Arjantinli forvet Lionel Messi'nin MLS kulübündeki jübile gollerinin ardından kendisine bir sonraki «Altın Top» ödülünün verilmesi gerektiğini belirtti. Eski İngiltere milli takımı kaptanına göre, oyuncunun 39 yaşında bile üst düzey performansını koruması, onu bu prestijli ödül için ana aday haline getiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ixbt.com ve spor yayınlarının paylaştığı bilgilere göre, Lionel Messi, Campeones Cup kapsamında Meksika'nın Cruz Azul takımına karşı oynanan maçta Inter Miami formasıyla 100. golünü kaydetti. Karşılaşma ev sahibinin 2:0'lık galibiyetiyle sona erdi ve bu, Florida kulübüne tarihindeki ilk Campeones Cup kupasını kazandırdı.

Tarihi goller ve Şampiyonlar maçı

Maçın 24. dakikasında Luis Suarez'in yaptığı ortayı kafa vuruşuyla ağlara gönderen Lionel Messi skoru açtı. Maçın sonlarına doğru, yani 81. dakikada ise Arjantinli futbolcu kullandığı köşe vuruşuyla Casemiro'nun gol atmasını sağladı ve skoru belirledi.

Bu parlak performans, oyuncunun milli takımdaki yaz başarılarının ardından geldi. Hatırlatmak gerekirse, Lionel Messi, Arjantin milli takımını 2026 Dünya Kupası finaline taşımış ve turnuva boyunca 8 gol ile 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Beckham ve takım arkadaşlarının övgüsü

Maç sonu röportajında David Beckham, yıldız oyuncusunu övgüyle değerlendirerek, yaşına rağmen sergilediği oyunun hayranlık verici olduğunu vurguladı. Beckham, «Onun bunu yaptığını gördüğünüzde ve geçirdiği Dünya Kupası'nı hatırladığınızda, 39 yaşında bu seviyede oynayan başka kimse yok» dedi.

Eski Real Madrid ve Manchester United orta saha oyuncusu Casemiro da takım kaptanının görüşlerini destekleyerek taraftarları bu eşsiz yeteneğin son yıllarının tadını çıkarmaya çağırdı. Ona göre, Lionel Messi'nin futbol için yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri inanılmaz derecede büyük bir öneme sahip.