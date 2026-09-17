Yunus balığı, balık kusmuğunu yiyerek bilim insanlarını şaşırttı

Avustralya açıklarındaki Büyük Set Resifi bölgesinde bilim insanları, bir yunusun sıra dışı davranışına tanık oldu. Afalina türünden Bubbles adlı yunus, büyük gözlü bir balığı kovaladıktan sonra balığın çıkardığı kusmuğu yedi.

Araştırmacıların gözlemlerine göre, yunus balığı kovalayarak onu strese soktu. Sonuç olarak balık kustu ve ardından Bubbles bu kusmuğu tüketti.

Yunusların daha önce de çeşitli sıra dışı beslenme yöntemleri gözlemlendiği için bu durum bilim insanları için oldukça ilgi çekici oldu. Ancak balık kusmuğunu yeme gibi durumların bilimsel olarak kaydedilmesi nadirdir.

Uzmanlar yunusun bu davranışı tam olarak hangi sebeple gerçekleştirdiğini henüz kesin olarak söyleyemiyor. Bu, besin içeriğindeki maddelere olan ilgiden veya tesadüfi bir davranıştan kaynaklanıyor olabilir.

Doğada hayvanların insanlar için garip görünen bu tür alışkanlıkları, bilim insanlarının onların davranışlarını ve beslenme stratejilerini daha derinlemesine incelemelerine olanak tanıyor.