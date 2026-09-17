Mobil GeForce RTX 5090 güç sınırı kaldırıldı

Teknoloji dünyasında gerçekleştirilen ilginç bir deney, taşınabilir bilgisayarların kapasitesini yeni bir seviyeye taşıdı. ixbt.com'un haberine göre, bir teknoloji meraklısı NVIDIA GeForce RTX 5090 mobil grafik hızlandırıcısının güç sınırını kaldırmayı başardı ve bunun sonucunda cihazın gücü 175 Watt'tan 250 Watt'a çıkarıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu sıra dışı modifikasyon, GizmoSlipTech YouTube kanalı tarafından 2025 model XMG Neo 16 oyun dizüstü bilgisayarında test edildi. Deneyin yazarına göre, özel yazılım PREMO lakaplı bir meraklı tarafından yapay zeka araçları ve vibe-coding kullanılarak oluşturuldu. Şu an için bu yazılım ve kurulumuna dair detaylı talimatlar kamuoyuna açıklanmadı.

Performansta önemli artış

Güç sınırı kaldırıldıktan sonra ekran kartı performansında ciddi iyileşmeler görüldü. 3DMark Steel Nomad testinde RTX 5090 Laptop, standart 175 Watt'lık sürüme kıyasla yüzde 41,6 daha fazla puan almayı başardı. Bu, dizüstü bilgisayarlar için oldukça yüksek bir sonuçtur.

Gerçek video oyunlarında da sentetik testlerdeki kadar yüksek olmasa da belirgin bir artış gözlemlendi. Özellikle Black Myth: Wukong oyununun Cinematic ayarlarında performans yüzde 23,33, Cyberpunk 2077'de ray tracing açık Ultra modunda yüzde 23,89 ve The Witcher 3 projesinde ise neredeyse yüzde 30 oranında arttı.

Soğutma sistemi ve gizli riskler

250 Watt güç tüketen GeForce RTX 5090 kartının aşırı ısınmasını önlemek için XMG Neo 16 dizüstü bilgisayarı ile uyumlu özel bir harici sıvı soğutma sistemi olan XMG Oasis kullanıldı. Yüksek sıcaklığı kontrol altında tutmaya yardımcı olan şey tam olarak bu harici sistemdi.

Ancak uzmanlar, bu tür deneylerin ciddi riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Dizüstü bilgisayarın güç kaynağı sistemi, VRM, bobinler ve güç hatları başlangıçta belirli bir güç tüketimine göre tasarlanmıştır. Ekran kartının 250 Watt modunda uzun süre çalışması, aşırı ısınmaya ve tüm cihazın arızalanmasına neden olabilir.