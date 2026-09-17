Ukrayna'da yaşlı bir kadının Rus dronunu eliyle etkisiz hale getirdiği video yayıldı (video)

Sosyal medyada, yaşlı bir Ukraynalı kadının yerde kalan bir dronun fiber optik kablosunu eliyle çıkardığı anları gösteren bir video yayıldı. Bu durum The New Voice of Ukraine tarafından bildirildi.

Görüntüler, 15 Eylül'de Ukraynalı askeri teknoloji danışmanı Serhiy “Flash” Beskrestnov tarafından da paylaşıldı. Videoda, yol kenarında duran dronun yanına giden kadının, cihazın kablo makarasını çıkardığı görülüyor. Bunun ardından cihaz hareketsiz kalıyor.

Yayılan bilgilere göre, dronun Rusya'ya ait fiber optik bir FPV cihazı olduğu ve “bekleme” modunda bulunduğu belirtiliyor. Bu tür dronlarda operatörle iletişim kurmak için fiber optik kablo kullanılıyor.

Beskrestnov, kadının böyle bir durumda nasıl hareket edileceğine dair “Victory Drones” kurslarından birinde eğitim almış olabileceğini yazdı. Ancak bu bilgi bağımsız olarak doğrulanmadı.