İstanbul'daki okullarda artık namaz kılmak için ayrı odalar kurulacak

İstanbul'daki tüm okullarda öğrenciler ve personel için namaz kılma odaları kurulacak. Bu konudaki talimat Vali Davut Gül tarafından imzalandı. 22 Nisan'da resmiyet kazanan belge, İstanbul'un 39 ilçesinin kaymakamlıklarına iletildi.

Talimata göre, bundan sonra inşa edilecek okulların projelerinde namaz kılınacak oda için ayrı bir yer ayrılması zorunlu olacak. Oda, cuma namazını toplu halde kılmaya uygun ve yeterince geniş olmalıdır.

Faaliyet gösteren eski okullarda yeni bina inşa edilmesi şart koşulmayacak. Bu okullarda mevcut odalardan uygun olanı seçilerek namaz kılmak için yeniden donatılacak.

Şehir yönetimi bu kararı, öğrenciler ile eğitim kurumları personelinin dini ibadetlerini özgürce yerine getirme hakkıyla açıkladı. Namaz odasının okulun kendi içinde olması, öğrencilerin cuma günü dışarı çıkma ihtiyacını da azaltacaktır.

Bu sayede cuma namazı nedeniyle dersleri kaçırma veya eğitim sürecinden uzaklaşma durumlarının önüne geçilmesi planlanmaktadır.