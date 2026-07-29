Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı Portekiz'e pahalıya patlayabilir

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımından ayrılması, ülke futbolu üzerinde büyük bir ticari etki yaratabilir. Onunla ilgili küresel ilgi, reklam sözleşmeleri ve medya değeri göz önüne alındığında, kaybın milyarlarca doları bulması muhtemeldir.

Portekiz futbolu yaklaşık yirmi yıl boyunca Ronaldo'nun adıyla dünya çapında tanındı. Onun yer aldığı maçlar daha fazla izleyici çekti, milli takıma uluslararası sponsorların ilgisini artırdı ve ülke futbolunu sürekli olarak dünya basınının odağında tuttu.

Ronaldo'nun milli takımdaki son karşılaşması Uluslar Ligi'nde olabilir. Eğer bundan sonra milli takımdaki kariyerini sonlandırırsa, Portekiz Futbol Federasyonu yeni bir lider figürü oluşturmak zorunda kalacak.

Şu anda Ronaldo, 1000 gol atma hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor. Milli takım ise sahadaki yerinin yanı sıra, yıllar boyunca oluşan ticari etkisini de nasıl telafi edeceği sorunuyla karşı karşıya kalacak.