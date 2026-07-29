Cerrah tümör yerine hastanın sağlığını organını aldı

·85·Dünya
Cerrah tümör yerine hastanın sağlığını organını aldı

Skouhegan'dan 43 yaşındaki Mitchell, 1 Mart 2023 tarihinde sol yumurtalığında tespit edilen iyi huylu bir tümörü aldırmak amacıyla ameliyata alındı. Tümörün büyüklüğü nedeniyle laparoskopik yöntemle çıkarılması planlanıyordu.

Ancak Dr. Daniel Gagnon operasyon sırasında tümör yerine hastanın sağlıklı mesanesini tamamen kesip çıkardı. Bu durum, sonraki patolojik incelemede ortaya çıktı. Uzmanlık incelemesi, çıkarılan dokunun mesane duvarına ait olduğunu gösterdi.

Buna rağmen hata, hasta hastaneye ikinci kez gelene kadar fark edilmedi. Mitchell şiddetli ağrı, karın bölgesinde şişlik ve idrara çıkamamadan muzdarip oldu. Yeniden yapılan muayene sonrasında doktorlar mesaneyi onarmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Bunun ardından hasta sekiz aydan uzun süre çift taraflı nefrostomi tüplerine bağımlı olarak yaşadı. Tüpler, idrarı mesaneye değil, doğrudan böbreklerden dışarıya boşaltmak için yerleştirildi. Bu süre zarfında kendisinde tekrarlayan idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları görüldü.

Ekim 2023'te Boston'da gerçekleştirilen karmaşık bir ameliyatta cerrahlar Mitchell'in bağırsak dokusundan yeni bir mesane oluşturdı. Ancak bu da hayatını tamamen eski haline döndürmedi. Kendisi hâlâ her gün birkaç kez kateter kullanmakta ve sürekli tıbbi gözetim altında tutulmaktadır.

MitchellSkowheganDaniel GagnonBoston
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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