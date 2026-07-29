Ukrayna Devlet Başkanının ABD Ziyareti ve Fox News'a Verdiği Röportaj

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında Fox News kanalına röportaj vererek cephedeki mevcut durumu, savunma sanayindeki başarıları ve Moskova'nın barış müzakerelerine yaklaşımını değerlendirdi.

Zamin.uz Zelenskiy'nin açıklamalarını, Beyaz Saray'da Donald Trump ile yaptığı kapalı kapılar ardındaki görüşmeleri ve Washington ziyaretinin en önemli detaylarını aktarıyor.

1. "Rusya her ay 30 bin askerini kaybediyor": İnisiyatif Ukrayna tarafına geçti

Zelenskiy, Rusya'nın ağır kayıplarına rağmen savaşı sürdürdüğünü ancak cephedeki stratejik inisiyatifin artık Moskova'nın elinde olmadığını belirtti. Ukrayna'da şu anda askeri sanayi için modern teknolojiler ve dronlar üreten yaklaşık 500 yerli şirket faaliyet gösteriyor.

Ukrayna lideri, yüksek teknolojili silahların ve uzun menzilli vuruş kabiliyetinin cephedeki durumu kökten değiştirdiğini kaydetti.

Volodimir Zelenskiy'nin Fox News kanalına verdiği röportajdan: "Savaşı durdurmak istiyoruz. Başkan Trump ve Avrupalı ortaklarımız da bunu istiyor ancak Putin istemiyor. Rusya her ay yaklaşık 30 bin askerini kaybediyor. Bu devasa kayıplara rağmen Kremlin hiçbir diyalog veya geçici ateşkes teklifini kabul etmiyor."

2. Rusya ve Kırım'daki Hedeflere Uzun Menzilli Saldırılar

Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki ve ilhak edilen Kırım'daki askeri ve lojistik hedeflere uzun menzilli saldırı düzenleme kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Zelenskiy'e göre, özellikle dronlar ve yerli yüksek teknoloji silahlar, Ukraynalı askerlerin hayatını kurtarmaya ve cephe hattında inisiyatifi ele geçirmeye hizmet ediyor.

3. Beyaz Saray'da Kapalı Kapılar Ardındaki Görüşmeler: Trump ve Patriot Sistemleri Lisansı

28 Temmuz'da Washington'u ziyaret eden Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da basına kapalı olarak bir saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde temel odak noktaları şunlar oldu:

Patriot Sistemleri: Ukrayna'da Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füzelerin ortak üretim lisansının alınması;

Askeri İşbirliği: Lockheed Martin ve diğer savunma devleriyle teknoloji alışverişi;

Diplomatik Çözüm: Çatışmanın diplomatik yollarla sonlandırılması ve barış sürecinin yeniden canlandırılması.

Görüşmenin ardından Zelenskiy iletişimi "iyi ve verimli" olarak nitelendirdi. Donald Trump da Truth Social hesabından "Başkan Zelenskiy ile görüşmek büyük bir onurdu, müzakereler çok iyi geçti" paylaşımında bulundu.

4. Senatör Lindsey Graham'in Anısı ve Yeni Yaptırım Tasarısı

Washington ziyareti kapsamında Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'deki en aktif destekçilerinden biri olan ve kısa süre önce hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham için düzenlenen veda törenine de katıldı.

Aynı gün ABD Senatosu, Graham'in öncülüğünde hazırlanan Rusya ve İran'a yönelik yeni, sert yaptırımlar öngören yasa tasarısını bir sonraki görüşme aşamasına taşımayı onayladı.

Zelenskiy'nin ABD Ziyareti ve Fox News Röportajına Dair Temel Gerçekler

Aspekt / Öğe Detaylar Ziyaret Tarihi 28 Temmuz Ana Görüşme Donald Trump ile Beyaz Saray'da kapalı kapılar ardında görüşme (1 saatten fazla) Ele Alınan Ana Konu Patriot füze üretim lisansı ve diplomasi Rusya'nın Aylık Kayıpları Zelenskiy'nin tahminine göre: ~30.000 asker Ukrayna Savunma Sanayi Yaklaşık 500 yerli teknoloji şirketi Senato Kararı Rusya ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar yasası ilerletildi

Ukrayna'daki savaş etrafındaki gelişmeler, Washington'daki üst düzey görüşmeler ve diplomatik çabalar dünya siyasetinin merkezinde yer almaya devam ediyor.

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