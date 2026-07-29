Chelsea, Sürpriz Şekilde Danny Welbeck Transferini Bitiriyor

İngiltere futbolunda yaz transfer döneminin en sürpriz hamlelerinden biri gerçekleşmek üzere. BBC'nin haberine göre, Brighton forveti Danny Welbeck, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda sağlık kontrolünden geçmek için izin aldı ve Chelsea'ye katılmaya hazırlanıyor. Bu tecrübeli futbolcunun transferi, Londra kulübü yönetiminin son yıllarda genç oyunculara ağırlık verme stratejisinden keskin bir şekilde ayrılmasıyla dikkat çekiyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Chelsea'nin başına geçen teknik direktör Xabi Alonso, takımın genç ve istikrar yoksunu kadrosuna tecrübe katmak amacıyla 35 yaşındaki hücum oyuncusunu ana aday olarak belirledi. Manchester United ve Arsenal formalarıyla da tanınan futbolcunun, Batı Londra'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüple iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Veteran golcünün gelecek hafta takımın Hong Kong'daki sezon öncesi turnesine gitmesi planlanıyor.

Transfer Politikasında Köklü Dönemeç

Geçen sezonu Premier Lig'de yalnızca 10. sırada tamamlayan Chelsea, transfer stratejisinde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Kulübün genç oyunculara aşırı bağımlı kalmasının takımın kupalar için yarışamamasına yol açtığı iç tartışmalarda kabul edildi. Bu nedenle, yarım asrı aşan tecrübeye sahip Danny Welbeck gibi bir futbolcunun kadroya katılması, yönetimin hedeflerinin değiştiğini gösteriyor.

Bazı uzmanlar yaşını almış forvetin transferini sorgulasa da Welbeck, geçen sezonki performansıyla üst düzeyde hala faydalı olabileceğini kanıtladı. Geçen sezon Brighton formasıyla Premier Lig'de 38 maçın 37'sinde sahaya çıkan oyuncu, attığı 13 golle takımının en golcü ismi oldu. Ayrıca üst ligde çıktığı 176 maçta 46 gol kaydederek kulüp tarihinin Premier Lig'deki en skorer golcüsü rekorunu elinde tutuyor.

Hücum Hattındaki Değişiklikler ve Kadro Temizliği

Danny Welbeck'in Chelsea kadrosuna katılacak olması, takımın hücum hattında büyük değişikliklere neden olacak. Şu anda Londra kulübünde altı deneyimli forvet bulunuyor ve yönetim bunların bazıları için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Özellikle Nicolas Jackson, Liam Delap ve Marc Guiu gibi futbolcuların geleceği belirsizliğini koruyor. Aynı zamanda Strasbourg'dan gelen Emmanuel Emegha A takımdan kalabilir, ancak temel odak dengeli bir kadro oluşturmak.