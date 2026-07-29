Ünlü Blogger «Chelsea»lı Dastan Satpayev'den Hayranlıkla Bahsetti!

Meksikalı tanınmış blogger ve futbol içerikleri üreticisi Carlos Reynoso, takipçilerini Kazakistan milli takımı ve Londra kulübü «Chelsea»nin forveti Dastan Satpayev'in performansına özel olarak dikkat etmeye çağırdı.

Zamin.uz Londralıların yeni genç yıldızı hakkındaki övgüleri, ilk maçının detaylarını ve bir sonraki karşılaşmasına dair bilgileri sunuyor.

1. «Bilmeniz Gereken Mücevher»: Meksikalı Blogger'ın Hayranlığı

X (eski adıyla Twitter) sosyal ağında yaklaşık 100 bin takipçisi bulunan Carlos Reynoso, 17 yaşındaki Kazak forvetin performansını yüksek değerlendirdi ve futbolseverlere onu yakından tanıttı.

Carlos Reynoso'nun X hesabındaki paylaşımından: «Onu tanıdınız mı? İşte, ilk golünü attı — Xabi Alonso dönemindeki ilk golü! Tanışın, Dastan Satpayev. "Chelsea"nin yeni oyuncularından biri ve bilmeniz gereken Kazak futbolunun cevheri!»

2. «Chelsea»de Parlak Debut: 6-4'lük Gol Düellosu ve Gol

Hatırlatalım, 28 Temmuz'da Dastan Satpayev, Xabi Alonso'nun yönetimindeki «Chelsea» formasıyla ilk golünü atmayı başarmıştı. Londralılar Avustralya'nın «Western Sydney Wanderers» kulübüne karşı oynanan hazırlık maçını 6-4 kazanmıştı.

17 yaşındaki Kazak yetenek sadece gol atmakla kalmadı, aynı zamanda takımının ikinci golünün atılmasında da doğrudan rol oynadı.

3. Sıradaki Test: «Tottenham» ile Derbi

«Chelsea»nin sezon öncesi turnesi devam ediyor. 1 Ağustos'ta Sidney'deki «Accor» Stadyumu'nda Xabi Alonso yönetimindeki Londralılar ezeli rakibi «Tottenham» ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bu maçta da Satpayev'den etkili bir performans bekleniyor.

Dastan Satpayev ve «Chelsea»deki Debutu Hakkında Temel Gerçekler

Aspekt / Kriter Detaylar Futbolcu Dastan Satpayev (Kazakistan) Yaş 17 yaşında Kulübü ve Teknik Direktör «Chelsea» (Londra) / Xabi Alonso İlk Golün Atıldığı Maç «Chelsea» – «Western Sydney Wanderers» (6-4) Maç Tarihi 28 Temmuz Sonraki Maç 1 Ağustos («Tottenham»a karşı, Sidney, «Accor» Stadyumu)

Orta Asyalı genç futbolcuların Avrupa ve dünya devlerindeki başarılı adımları tüm bölge futbolu için büyük bir gurur kaynağıdır.

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Sizce Dastan Satpayev, Xabi Alonso yönetiminde «Chelsea»nin ilk 11'inde kendine yer bulabilecek mi? Düşünce ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!