Neymar Brezilya milli takımındaki kariyerini noktaladı

·44·Spor
Neymar Brezilya milli takımındaki kariyerini noktaladı

Brezilya milli takımı ve Santos kulübünün yıldızı Neymar, milli takımdaki kariyerini resmi olarak noktaladığını açıkladı. Goal.com'un haberine göre, 34 yaşındaki tecrübeli forvet bu kararı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e karşı alınan acı mağlubiyetin ardından aldı. Carlo Ancelotti yönetimindeki milli takımın turnuvadaki başarısız macerası, Neymar için milli forma altında son organizasyon oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

MetLife Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmanın ardından Neymar sahada gözyaşı dökerek 16 yıllık uluslararası kariyerine son vermişti. O dönem eski Barselona ve Paris Saint-Germain forveti maçın sonunda penaltıdan gol atmasına rağmen takımının turnuvadan elenmesine engel olamamıştı. Milli takımdaki uzun yıllar süren kariyeri boyunca varını yoğunu ortaya koyduğunu ve sarı forma için hep mücadele ettiğini vurguladı.

Milli takımdaki tarih ve yeni sayfa

«Milli takımdaki zamanım sona erdi. Tarih yazdım, çok mutlu oldum, canımı ve kanımı verdim, sarı forma için hep mücadele کردم ama artık bunu istemiyorum» diyerek Neymar geleceğine netlik kazandırdı. Brezilya futbol tarihinin en golcü oyuncusu için bu karar bir dönemin kapanışı anlamına geliyor. Artık tüm odak noktasını çocukluk kulübü olan Santos'taki kariyerine verecek.

Aynı zamanda golcü futbolcu kulüp içindeki son tartışmalara da değindi. Medyada onun Santos soyunma odasında genç futbolcular Gabriel Bontempo ve Joao Ananias'ı küçük düşürdüğü ve teknik becerileriyle alay ettiği yönünde haberler yayılmıştı. Chapecoense ile oynanan 2:2'lik beraberliğin ardından çıkan bu haberler kamuoyunda sert tartışmalara neden olmuştu.

Kulüpteki durum ve sıradaki zaferler

Neymar yayılan bu söylentileri kesin bir dille yalanlayarak onları iftira olarak nitelendirdi. Kendi ifadelerine göre, maçtan sonra sadece takımın oyunundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiğini ve daha iyi performans göstermeleri gerektiğini söylediğini belirtti. «Bu üzücü ve sinir bozucu ama suçlu ben değilim. Kaptan olarak bunu söylemeye hakkım vardı» dedi forvet oyuncusu.

Sahadaki işlere gelince, Neymar Santos için kritik bir figür olmaya devam ediyor. Yakın zamanda oynanan kıtasal karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan yıldız, takımının Venezuela ekibi Universidad Central'i 4:2 yenmesine yardımcı oldu. Bu galibiyet Santos'a Copa Sudamericana'da son 16 biletini getirdi; bu turda takım Ekvador kulübü Macara ile mücadele edecek.

NeymarBrezilyaSantosDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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