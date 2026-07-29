Kenya'da 14 filin gizemli ölümü ciddi soruşturmaya yol açtı

Kenya'nın güneyinde, ünlü Amboseli Milli Parkı çevresinde 14 filin gizemli bir şekilde telef olması ülke yetkililerini ve doğa koruma kuruluşlarını ciddi şekilde endişelendirdi. Konuyla ilgili olarak Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) tarafından acil soruşturma ve özel inceleme çalışmaları başlatıldı. Bu konuda BBC haber verdi.

Yapılan açıklamaya göre, uzmanlar yaşamını yitiren fillerin cesetlerini ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Nedeni belirlemek amacıyla doku örnekleri özel laboratuvarlara gönderildi. Bilim insanları ölümün hastalık, zehirlenme veya başka faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeye çalışıyor.

Amboseli Milli Parkı ve çevresindeki bölge Tanzanya ile sınır komşusu olup, dünyadaki en ünlü vahşi yaşam alanlarından biri olarak bilinmektedir. Bu ekosistem zengin biyolojik çeşitliliği ve çok sayıda fili ile tanınmaktadır.

Yetkililer, bu bölgede son onlarca yıl içinde bu ölçekte bir fil ölümünün ilk kez kaydedildiğini vurguladı. Özellikle kaçak avcılıkla mücadelenin etkin bir şekilde yürütüldüğü bir bölgede böyle bir durumun gözlenmesi uzmanları daha da endişelendiriyor.

KWS verilerine göre, henüz tüm fillerin ölümüne neden olan tek bir faktör tespit edilmiş değil. Hayatını kaybeden hayvanlar farklı yaş ve cinsiyetlere ait olup, bu durum olayın sadece tek bir aile veya belirli bir grup ile sınırlı olmadığını gösteriyor.

KWS Basın Servisi Başkanı Duncan Wanyama'nın bildirdiğine göre, fil cesetleri Amboseli Milli Parkı sınırından yaklaşık 15-30 kilometre uzaklıktaki farklı bölgelerden bulundu.

Amboseli Fillerini İzleme Vakfı verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla bu ekosistemde 2 binden fazla fil yaşamaktaydı. Uzmanlar soruşturma sonuçlarının bu gizemli olaya açıklık getirmesini umuyor.