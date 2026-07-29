SpaceX, Hint Okyanusu'ndan Starship Prototipini Geri Getirme Operasyonunu Başlattı

·52·Teknoloji
SpaceX, Hint Okyanusu'ndan Starship Prototipini Geri Getirme Operasyonunu Başlattı

Havacılık ve uzay devi SpaceX, Starship S40 prototipini Hint Okyanusu'ndan kurtarmak ve ABD'ye geri getirmek için karmaşık bir lojistik operasyon başlattı. Bu adım, şirket tarihinde bir sonraki önemli test uçuşunun başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak ve değerli verileri toplamak adına kritik bir adımdır. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

ixbt.com'a göre, şirket başkanı Elon Musk, X sosyal medya hesabında Starship'i kurtarmak için özel gemilerin gönderildiğini doğruladı. Cihazın başarılı bir test uçuşunun ardından Hint Okyanusu'na yumuşak bir iniş yaptığı ve halihazırda beş gündür su yüzeyinde yüzmekte olduğu biliniyor.

Kurtarma operasyonu ve uzun mesafeli lojistik

Şu anda olay yerine ikisi büyük okyanus römorkörü olmak üzere üç özel gemi doğru yola çıktı. Bu filonun önünde Starship S40'ı yaklaşık 1200 kilometre mesafe boyunca çekme görevi bulunuyor. Uzmanlar, aracı Avustralya'daki özel olarak hazırlanmış bir kızağa ulaştırmayı planlıyor.

Avustralya'daki rıhtımda mühendisler uzay aracının durumunu ilk teknik incelemeden geçirecekler. İncelemeler tamamlandıktan sonra araç kapalı bir taşıma mavnasının üzerine yüklenerek SpaceX şirketinin ana üretim tesislerinin bulunduğu Teksas eyaletine gönderilecek. Karmaşık lojistik nedeniyle bu iade sürecinin birkaç hafta veya daha uzun sürmesi muhtemeldir.

Başarılı test uçuşunun sonuçları

Bu kurtarma çalışmalarının yanı sıra SpaceX, Starship S40'ın Hint Okyanusu'na başarılı inişini yansıtan yeni video kayıtlarını da kamuoyuna sundu. Bu kareler, uzay aracı yapısının sağlamlığını ve uçuş sırasında kullanılan teknolojilerin doğruluğunu açıkça göstermektedir.

Hatırlatmak gerekir ki, bu yılın 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Starship'in 13. test uçuşu, tüm program tarihinin en başarılı girişimlerinden biri olarak kayda geçti. Uzmanlara göre, sudan başarıyla çıkarılan prototipin detaylı bir şekilde incelenmesi, gelecekteki uzay misyonlarının güvenliğini ve verimliliğini daha da artırmaya hizmet edecektir.

SpaceXStarshipElon MuskUzay AracıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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