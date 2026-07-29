Arsenal Bruno Guimaraes transferi için görüşmeleri hızlandırdı

Londra kulübü Arsenal, merkez orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'in transferini sonuçlandırmak üzere Newcastle United ile aktif görüşmelere başladı. talkSPORT'un haberine göre, "Topçular" teknik direktör Mikel Arteta'nın kadrosunu güçlendirmek amacıyla Brezilyalı futbolcuyu öncelikli hedefleri olarak belirledi ve taraflar anlaşmaya varmak adına ciddi adımlar atıyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Newcastle her ne kadar resmi bir temas olmadığını iddia etse de sözlü anlaşmaya varılması konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiği tahmin ediliyor. Bu transferin maliyetinin 75 milyon sterlini aşması bekleniyor ve Londra kulübü anlaşmayı bir an önce tamamlamak niyetinde.

Kişisel şartlar konusunda anlaşmaya varıldı

Arsenal ile Brezilyalı futbolcu arasında kişisel şartların çoktan kabul edilmiş olması bu transferin hızlanmasını sağladı. Ancak bu durum iki kulüp arasında bazı anlaşmazlıklara yol açtı. Newcastle temsilcileri medyada çıkan haberlere rağmen henüz resmi bir yazılı teklif almamış olmalarına şaşırdıklarını belirtti. Arsenal kaynakları ise üç sözlü teklif gönderildiğini vurguluyor.

Newcastle için kaptanın ayrılması büyük bir darbe olabilir. Kulüp yaz transfer döneminde Anthony Gordon'u Barcelona'ya (70 milyon sterlin) ve Sandro Tonali'yi Tottenham'a (yaklaşık 100 milyon sterlin) satmıştı. Eğer Bruno Guimaraes de ayrılırsa, takım geçen sezonki as orta saha üçlüsünün üçte ikisini kaybetmiş olacak.

Teknik direktörün görüşü

Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, kalecilerle oynanan maçın (1:1) ardından durum hakkında açıkça konuşarak 28 yaşındaki oyuncunun geleceğini tamamen kontrol edemeyeceğini kabul etti. Bruno'nun kulübün harika bir kaptanı olduğunu ve aralarındaki ilişkinin iyi olduğunu vurguladı.

“Bruno ile çok konuştum, o harika bir insan. Geleceğinin ne olacağını bilmiyorum, bunlar başkalarının tahminleri. 31 Temmuz'da dönmesi gerekiyor ve dönmemesi için hiçbir neden yok” dedi Howe. Futbolcunun sözleşmesinde iki yılı daha bulunması sebebiyle Newcastle transfer piyasasında güçlü bir müzakere pozisyonunu koruyor.