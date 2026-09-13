Everest de çöp yığınına dönüşüyor: Dünyanın en yüksek zirvesindeki acı manzara

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest, sadece dağcılığın sembolü değil, aynı zamanda insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkisini gösteren ciddi bir sorunla da karşı karşıya. Dağın yüksek kamplarında terk edilmiş çadırlar, oksijen tüpleri ve çeşitli atıkların biriktiğine dair haberler yayılıyor.

Yıllar geçtikçe Everest'e tırmanma ilgisi arttı ve dağı ziyaret edenlerin sayısı da çoğaldı. Sonuç olarak, yüksek dağ koşullarında geride bırakılan ekipmanlar ve diğer atıklar çevresel bir sorun haline geliyor.

Dünyanın en yüksek noktasını fethetme arzusuyla insanlık geride tonlarca çöp bırakıyor. Everest'in üst kısımlarında terk edilmiş çadırlar, oksijen tüpleri ve diğer eşyalar göze çarpıyor. Bu atıkları aşağı indirmek ise zorlu ve tehlikeli koşullar nedeniyle oldukça karmaşık.

Sorunun temel nedenlerinden biri olarak ticari dağcılığın genişlemesi ve zirveye çıkmak isteyenlerin sayısındaki artış gösteriliyor.