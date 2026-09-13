Uyuşturucu taşıyan güvercin: Tayland polisi sıra dışı bir "kuryeyi" yakaladı

Tayland'da uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen bir operasyon sırasında polis, sıra dışı bir "kurye" ile karşılaştı. Kolluk kuvvetleri, vücudunda özel bir gizli bölme bulunan bir güvercin tespit etti.

Kuş hangi amaçla kullanıldı?

Güvercinin vücudundaki gizli bölmenin uyuşturucu maddeleri yerleştirmek için kullanıldığı bildirildi. Kuşun uzun mesafeler kat edip yuvasına geri dönebilme yeteneği, yasa dışı yük taşımacılığında kullanılmasına olanak sağladı.

Sıradan bir posta taşıyıcısı yerine güvercin kullanılması olayı daha da sıra dışı kıldı. Operasyon sırasında kuşun sahibi gözaltına alındı. Ardından güvercin serbest bırakıldı.