Michael Carrick, Manchester City maçındaki VAR kararına çok öfkeli

İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında oynanan merkezi Manchester derbisi, büyük tartışmalara ve hakem kararları etrafındaki sert itirazlara yol açtı. Old Trafford Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip 0-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Manchester United'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick, karşılaşmadaki hakem standartlarını ve VAR sisteminin çalışma prensibini sert bir dille eleştirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sky Sports'un haberine göre, kaderi belirleyen tek gol ikinci yarıda Erling Haaland tarafından atıldı. Bu pozisyonda sahadaki hakemler başlangıçta ofsayt kararı vermişti ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uzun süren istişarelerin ardından gol geçerli sayıldı. Bu karar, Manchester United teknik heyetinde ve taraftarlarında büyük bir memnuniyetsizlik ve şüphe uyandırdı.

Tartışmalı pozisyon ve yanlış anlaşılmalar

Bu tartışmalı durum, Josko Gvardiol'un ceza sahasına gönderdiği top ve ona hareketlenen oyuncularla ilgiliydi. Arjantinli orta saha oyuncusu Fernandes, Josko Gvardiol'un şutu sırasında ofsayt pozisyonundaydı. Topa dokunmamış olsa da, dalış yaparak kafa vuruşu yapmaya çalıştı ve doğrudan Manchester United savunmacısı Lisandro Martinez'in görüş açısını kapattı.

Ev sahibi ekip oyuncuları, Fernandes'in bu hareketinin Lisandro Martinez'i tereddüde düşürdüğünü ve arka direkte bekleyen Erling Haaland'ın gol atmasına zemin hazırladığını vurguladı. Ancak Matt Donohue liderliğendeki VAR ekibi, Fernandes'in topa temas etmediği, kalecinin veya savunmacının topa giden yolunu fiziksel olarak engellemediği gerekçesiyle kural ihlali olmadığına hükmetti ve golü geçerli saydı.

Michael Carrick'in sert tepkisi

Maç sonu basın toplantısında Michael Carrick, hakemlerin bu açıklamasını tamamen temelsiz ve endişe verici olarak nitelendirdi. Ona göre, modern teknolojiler ve ofisteki hakemler yardımıyla alınan bu tür kararlar, futbol kurallarının yorumlanmasını daha da karmaşık hale getiriyor.

"Bu çok şaşırtıcı bir açıklama," dedi Michael Carrick maçın ardından Sky Sports'a verdiği röportajda. Uzman, eğer oyuna aktif katılmamak olarak tam olarak bu tür durumlar anlaşılıyorsa, bunun savunmacılar için büyük sorunlar yaratacağını ve futbolun geleceği için endişe verici bir sinyal olduğunu belirtti.