Kaliforniya'da üç ayı yavrusuyla birlikte su deposunda bulundu

Kaliforniya'nın La Verne şehrinde bir anne ayı ve üç yavrusu büyük bir su depolama tankının içinde mahsur kaldı. Olay Cumartesi günü meydana geldi.

Kurtarma ekipleri ulaştığında, ayılar 12 saatten fazla bir süredir karanlık beton yapının içindeydi. Sıcak ve nemli havada su ararken, rezervuarın tepesindeki sadece bir fit genişliğindeki delikten içeri düşmüş olabilirler.

Ayıları Glendora'dan Eric McDonald ve Jamie Kirk sabah saat 08:00 civarında fark etti. Rezervuarın tepesine çıktıklarında, küçük delikten suyun içinde duvara tutunmaya çalışan anne ayıyı gördüler.

Kurtarma ekipleri "Operation Care Bear" adlı bir operasyon başlattı. İlk olarak, Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı rezervuardaki suyu boşaltarak ayıların boğulma riskini ortadan kaldırdı.

Ancak mevcut delik ne kurtarma ekiplerinin girmesi ne de anne ayının çıkması için yeterliydi. Bu nedenle uzmanlar elektrikli testere kullanarak rezervuarın yan tarafında daha büyük bir delik açtılar ve içeri bir merdiven indirerek ayılar için bir çıkış yolu oluşturdular.

Yavrulardan biri daha önce kendi başına çıkmayı başarmış olsa da, diğer üç ayıyı dışarı çıkarmak kurtarma ekipleri için biraz daha zaman ve çaba gerektirdi.

Sonunda anne ayı ve yavruları güvenli bir şekilde rezervuardan çıkarıldı.