ABD İran'dan ne zaman çıkacak: Trump Venezuela senaryosunu tekrarlamakla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu'daki askeri çatışma ve küresel enerji piyasasını sarsan sansasyonel ve açık bir açıklama yaptı. İrlanda'daki bir golf kulübünde düzenlenen prestijli bir turnuva sırasında gazetecilerle konuşan Beyaz Saray lideri, Washington'un İran'daki askeri varlığının gerçek amaçlarını ve şartlarını açıkladı. Önde gelen Amerikan basınına göre Trump, Amerikan tarafının Venezuela'da olduğu gibi İran'ın petrol rezervlerini kontrol altına almaya karar vermemesi halinde, nihayetinde bu ülkeyi terk edeceğini belirtti.

Başkan, Venezuela örneğinde ABD'nin devasa petrol kaynaklarına sahip olduğunu ve bu zenginliklerin askeri harcamaları katbekat karşıladığını vurgulayarak, İran krizinin bu yılın Kasım ayında, yani ABD Kongre ara seçimlerinden hemen sonra sona erebileceğini öngördü. Peki, Washington gerçekten İran'ın milyonlarca varillik petrol sahalarını ele geçirmek mi istiyor, Venezuela'da uygulanan taktik Tahran'a karşı nasıl işleyecek ve Kasım seçimlerinin sonucu Orta Doğu'daki savaşa nasıl bir nokta koyabilir?

«Tıpkı Venezuela'daki gibi!»: Trump'ın sansasyonel ekonomik hesabı

Beyaz Saray liderinin gazetecilerle yaptığı açık görüşmedeki temel itiraflar:

Petrol faktörünü şart koşmak: «Nihayetinde oradan çıkacağız. Sadece kalmaya ve petrolü kendimize almaya karar vermezsek! Tıpkı Venezuela'daki gibi! Son zamanlarda Venezuela hakkında hiç konuşmuyorsunuz, değil mi?», dedi Trump;

Venezuela deneyimi ve gelirler: Başkan, Venezuela petrol rezervleri üzerindeki kontrolün kurulması sayesinde ABD'nin askeri operasyonları için harcanan tüm parayı birkaç kat fazlasıyla geri aldığını açıkça söyledi;

Kara altın diplomasisi: Trump'ın bu açıklaması, ABD'nin dış askeri müdahalelerinin sadece jeopolitik değil, aynı zamanda doğrudan finansal ve enerji çıkarlarına dayandığını bir kez daha gösterdi.

Savaşın bitiş tarihi: Kasım ayı ve Kongre seçimleri

İran çevresindeki silahlı çatışmanın sona erme zamanı hakkında beklenmedik bir tarih verildi:

Bu yıl barış sağlama planı: Trump, İran ile süren savaşın bu yıl içinde resmen sona erebileceğini tahmin etti;

Seçimlerle bağlantı: Beyaz Saray lideri kesin bir tarihe değinerek: «Belki bu, Kasım ayında Kongre için yapılacak ara seçimlerden hemen sonra gerçekleşir», diye vurguladı;

Siyasi puan toplama: Uzmanlar Trump'ın bu açıklamalarla Amerikalı seçmenlere çatışmayı uzatmadan, petrol üzerinden büyük bir ekonomik kazançla çıkma sözü verdiğini düşünüyor.

Küresel petrol piyasasına tehdit ve Orta Doğu'daki güç dengesi

Trump'ın açık tutumu uluslararası ilişkilerde büyük sorulara yol açıyor:

Enerji piyasasındaki istikrarsızlık: Eğer ABD, İran petrolünü kontrol altına almaya resmen başlarsa, bu durum bölgedeki Hürmüz Boğazı ve tüm Orta Doğu lojistiğini tamamen bozabilir;

Uluslararası hukuk çatışması: Bir devletin doğal kaynaklarına askeri güçle açıkça el koyma açıklaması, uluslararası hukuk normlarına ağır bir darbe olup BM bünyesinde sert itirazlara yol açacaktır;

Tahran'ın olası yanıtı: İran tarafı, milli servetlerini teslim etmemek için sonuna kadar direnecek ve bu durum çatışmanın Kasım ayından sonra daha da derinleşmesi riskini doğuracaktır.

Donald Trump'ın bu beklenmedik ve sert tepkisi, İran krizinin sadece siyasi bir çatışma değil, aynı zamanda dünya kara altını üzerinde hakimiyet kurmak için yürütülen acımasız bir mücadele olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sizce ABD, İran petrol rezervlerini Venezuela'daki gibi tamamen kontrol altına alıp savaşı Kasım ayında bitirebilir mi, yoksa Orta Doğu'daki bu direniş daha da uzar mı? Trump'ın devletlerin doğal kaynaklarına askeri yolla el koyma konusundaki açık politikasına nasıl bakıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya enerjisi ile siyasetini ilgilendiren bu sansasyonel analizi tüm yakınlarınızla ve uluslararası olaylara ilgi duyanlarla paylaşın!