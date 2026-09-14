Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé'nin sözlerine yanıt verdi

·9·Spor
Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé'nin sözlerine yanıt verdi

Paris Saint-Germain forveti Ousmane Dembélé, takım arkadaşı Kylian Mbappé'nin kariyer yolu ve futbol dünyasındaki statüsü hakkındaki açıklamalarına kendine has bir şekilde yanıt verdi. Goal.com'un haberine göre, bu durum oyuncular arasındaki bireysel ödül rekabetinin kızıştığını gösteriyor. Bu konuda Goal.com bildiriyor. haber

Ligde Brest karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından konuşan Ousmane Dembélé, kader tarafından seçilmiş bir yıldız olduğuna inanmadığını açıkça belirtti. Bu açıklama, Real Madrid forveti Kylian Mbappé'nin France Football'a verdiği röportajdaki görüşlerine dolaylı bir yanıt oldu.

Taklit edilen kader ve emek

Mbappé röportajında, gençliklerinden itibaren kamuoyu ve spor medyası tarafından farklı şekillerde algılandıklarını vurgulamıştı. Madridli forvet, kendisinin her zaman «seçilmiş» olarak görüldüğünü, Dembélé'nin ise sadece yetenekli bir oyuncu olarak değerlendirildiğini ifade etmişti.

Buna karşılık Ousmane Dembélé, Canal+ kanalına verdiği röportajda şunları söyledi: «Her zaman sınıfın arka sıralarında yer aldım ve durmaksızın çalıştım. Kariyerim boyunca çok konuşmadan sıkı çalıştım. Asla seçilmiş biri olmadım ama geçen yıl Paris Saint-Germain formasıyla harika bir sezon geçirerek bunun meyvelerini topladım».

Paris Saint-Germain hücum hattındaki değişiklikler

Sahadaki mücadeleler ve basındaki tartışmaların yanı sıra, Ousmane Dembélé şu anda yenilenen PSG hücum hattındaki görevlerine odaklanıyor. Kylian Mbappé'nin ayrılışından sonra takım oyununda yeni iş birlikleri şekilleniyor; özellikle Fransız kanat oyuncusu, İspanyol forvet Ferran Torres ile iyi bir uyum yakaladı.

Dembélé, yeni takım arkadaşı hakkında sıcak ifadeler kullanarak onunla birlikte oynamanın kolay olduğunu belirtti. «Barcelona'da da biraz oynamış olmasından dolayı mutluyum. O gerçek bir golcü ve kanatlarda da görev yapabilen bir dokuz numara. Sahada çok iyi koşular yapıyor», diye ekledi forvet.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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