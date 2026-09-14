Lamine Yamal 2026 Altın Top adaylığını açıkladı

·3·Spor
Lamine Yamal 2026 Altın Top adaylığını açıkladı

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2026 Altın Top ödülünü kazanmayı hak ettiğini açıkça belirtti. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezondaki büyük başarıları nedeniyle dünyanın en iyi oyuncusu unvanına layık olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, 19 yaşındaki forvet İspanya milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazandı ve Barcelona ile La Liga ve İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Sezon boyunca tüm turnuvalarda 24 gol atıp 18 asist yaptı.

Universo Valdano röportajı ve ana rakip

Valencia kalesine iki gol attığı parlak performansının ardından Universo Valdano'ya verdiği röportajda Lamine Yamal, Altın Top sorusuna doğrudan yanıt verdi. Sezonun ana adayları listesini sadece iki kişiye indirdi.

Ona göre, şu anda dünyanın en iyi oyuncuları olarak sadece iki isim kaldı: kendisi ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe. Yamal, elde ettiği sonuçlar sayesinde bu ödüle diğerlerinden daha fazla layık olduğuna inanıyor.

İstatistikler ve takım başarıları

Barcelona altyapısından yetişen oyuncu, maçları izleyen her taraftarın kendi katkısını net bir şekilde gördüğünü ekledi. Ayrıca takım başarılarının ve bireysel istatistiklerinin bu ödül için temel oluşturacağını vurguladı.

Belirtmek gerekir ki, Real Madrid forveti Kylian Mbappe de sezonu kupasız tamamlamasına rağmen bireysel performansıyla öne çıktı. Özellikle Fransız forvet, Dünya Kupası yarı finalinde Yamal'ın İspanya milli takımına karşı mağlubiyet acısını tatmıştı.

Lamine YamalBallon d'OrBarcelonaKylian MbappeReal Madrid
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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