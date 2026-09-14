Xiaomi Mijia Air Pump 3 tanıtıldı: Otomobil ve bisikletler için yeni cep tipi pompa

·5·Teknoloji
Xiaomi Mijia Air Pump 3 tanıtıldı: Otomobil ve bisikletler için yeni cep tipi pompa

Xiaomi, popüler taşınabilir pompa serisini güncelleyerek Çin pazarında Mijia Air Pump 3 için ön siparişleri almaya başladı. Ixbt.com'un haberine göre, kompakt ve cepte taşınabilir formattaki bu cihaz, yüksek performansı ve teknik yetenekleriyle otomobil sahiplerinin ve aktif yaşam tarzını benimseyenlerin dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Yeni nesil pompa, güçlü bir motor ve 21 milimetre çapında yüksek hassasiyetli döküm alaşımlı silindir ile donatılmıştır. 150 psi (yaklaşık 10 atmosfer) basınca kadar çıkabilen cihazın, üretici tarafından belirtildiğine göre şişirme hızı önceki nesil modele kıyasla yüzde 25 artırılmıştır.

Gelişmiş özerklik ve yetenekler

Cihazın gövdesinde her biri 2500 mAh kapasiteli iki lityum batarya bulunmakta olup toplam kapasite 5000 mAh'ye ulaşmaktadır. Bu enerji, otomobil lastiklerini 10 defaya kadar, yol bisikleti lastiklerini 19 defaya kadar veya 7 numara bir basketbol topunu tam 80 kez şişirmeye yetecek düzeydedir.

Pompa gövdesinde, süreci ve mevcut basıncı gerçek zamanlı olarak gösteren kullanışlı bir ekran bulunmaktadır. Ayrıca, yeni tasarımdaki güvenlik valfi, basınç ayarlama sürecini önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Akıllı fonksiyonlar ve güvenlik

Mijia Air Pump 3, ±1 psi hassasiyetinde dijital bir sensörle donatılmıştır. Cihaz açıldığında basıncı otomatik olarak kalibre eder, bu sayede yüksek rakımlı koşullarda bile görevini hatasız yerine getirebilir. Kullanıcı, gerekli değeri manuel olarak girebilir veya hazır modlardan birini seçebilir; belirlenen değere ulaşıldığında pompa otomatik olarak durur.

Cihazın ek avantajlarından biri olarak, normal ve acil durum SOS modlarına sahip parlak LED aydınlatmanın varlığı gösterilebilir. Bu özellik, karanlıkta veya beklenmedik durumlarda yol kenarında yardımcı olur.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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