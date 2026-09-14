Lamine Yamal Dünya Kupası'ndaki performansından neden memnun olmadığını açıkladı

·8·Spor
Lamine Yamal Dünya Kupası'ndaki performansından neden memnun olmadığını açıkladı

Barcelona ve İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası'ndaki zafere rağmen kişisel performansından memnun olmadığını belirtti. Bu durum, futbolcunun kendine ne kadar yüksek standartlar koyduğunu ve takım başarısının onun için kişisel istatistiklerden daha önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, genç forvet geçen sezon kulüp formasıyla 24 gol atıp 18 asist yapmış, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmıştı. Ancak milli takımla katıldığı Dünya Kupası, kişisel istatistikler açısından onun için pek başarılı geçmedi.

Dünya Kupası'ndaki kişisel istatistikler ve gizli görevler

İspanya milli takımının dünya şampiyonluğuna büyük katkı sağlamasına rağmen Lamine Yamal, turnuvadaki 8 maçta sadece bir gol attı ve hiç asist yapamadı. Futbolcunun memnuniyetsizliğinin temel nedeni tam olarak bu rakamlar.

Universal Valdano'ya verdiği röportajda futbolcu, turnuva sırasındaki fiziksel durumuna ve yaşadığı sorunlara da değindi. Kişisel memnuniyetsizliğinin nedeninin sakatlık değil, kendi yüksek beklentileri olduğunu vurguladı.

Sahadaki gizli işler ve gelecek planları

Yamal, istatistiklere yansımayan taktiksel görevleri yerine getirdiğini ve takım arkadaşları için nasıl boş alanlar yarattığını hatırlattı. Ona göre, rakibin 3 savunma oyuncusunu üzerine çekebilen bir futbolcu, teknik direktör için büyük bir kazanımdır.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Lamine Yamal; Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Kupası, üç La Liga şampiyonluğu ve diğer kupalarla zengin bir koleksiyona sahip. Ancak bu başarılar, onun gelecek turnuvalarda daha iyi oynama arzusunu sadece artırıyor.

Hozirda 19 yoshda boʻlishiga qaramay, Lamin Yamal oʻzining boy sovrinlar kolleksiyasiga Yevropa chempionati, jahon chempionati, uchta La Liga va boshqa sovrinlarni jamlashga ulgurdi. Biroq, bu muvaffaqiyatlar uning keyingi turnirlarda yanada yaxshiroq oʻynashga boʻlgan ishtiyoqini oshirmoqda xolos.

Lamine YamalBarcelonaİspanyaDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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