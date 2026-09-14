Huawei Pura X View akıllı telefonu Çin pazarında rekor satışlara ulaştı

Teknoloji dünyasında özgün tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Huawei Pura X View modeli, alıcılar arasında beklenmedik bir popülarite kazandı. ixbt.com verilerine göre, bu yeni cihaz Çin pazarında satışa sunulduğu ilk günlerden itibaren yoğun ilgi gördü ve kısa sürede yüz binlerce adet satıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından sunulan verilere göre, 9 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında ülkede 300 binden fazla cihaz sahibini buldu. Rekabetin oldukça yoğun olduğu Çin pazarı için bu çok ciddi bir gösterge olup, şirketin yeni hamlesinin başarıya ulaştığını kanıtlıyor.

Sıra dışı ekran ve teknik özellikler

Bu akıllı telefonun temel özelliği, modern cihazlar için alışılmadık olan geniş formatlı ekranıdır. Cihaz, 16:9,5 oranında düz 6,39 inç OLED panel ile donatılmış olup, çözünürlüğü 2232×1320 pikseldir.

Ekran çerçeveleri sadece 1,05 mm kalınlığında olup, ekran ön panelin tam %96,1'ini kaplamaktadır. Ayrıca ekran, 120 Hz yenileme hızı, 2160 Hz PWM karartma ve 6500 nit tepe parlaklığı ile desteklenmektedir. Ekran güvenliği ise dayanıklı Kunlun koruyucu cam ile sağlanmaktadır.

Performans ve gelişmiş kamera yetenekleri

Akıllı telefonun donanım kısmında özel Huawei Kirin 9030S işlemcisi temel alınmıştır. Cihazın yetenekleri sadece gücüyle değil, aynı zamanda görüntüleme sistemiyle de dikkat çekmektedir.

Ana kamera modülü, 1/1,28 inç RYYB dizisine sahip 200 megapiksel sensör ile donatılmıştır.

Buna 88 mm EFR lense sahip 50 megapiksel periskop kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör eşlik etmektedir.

Doğru renk algısı için ikinci nesil özel Red Maple kamera entegre edilmiştir.

Ön kamera ise 40 megapiksel çözünürlüğünde görüntüler sunmaktadır.

Cihazın gövdesi sadece 6,68 mm kalınlığında olmasına rağmen, içine 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirilmiştir. Akıllı telefon , 66 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj teknolojisini desteklemektedir.

Ayrıca gövde, IP69 standardına göre su ve toza karşı güvenilir bir şekilde korunmaktadır. Bu gelişmiş cihaz, eSIM teknolojisi ve Çin'in BeiDou uydu sistemi aracılığıyla çift yönlü mesajlaşma imkanı da sunmaktadır.