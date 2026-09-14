Manchester derbisinde şüpheli gol: Michael Owen VAR hatası karşısında şaşkın

İngiltere Premier Lig'in en çetin rekabetlerinden biri olan Manchester derbisinde alınan tartışmalı karar, futbol kamuoyunda ve uzmanlar arasında sert tepkilere yol açtı. Manchester City forveti Erling Haaland'ın attığı gol ve maçtaki VAR hatası, sadece taraftarları değil, tanınmış eski futbolcuları da şaşkına çevirdi. Maç sırasındaki bu durum, İngiliz futbolunda video yardımcı hakem sisteminin işleyiş mekanizması ve hakem hataları konusunu bir kez daha hararetli tartışmaların merkezine taşıdı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Tartışmalı durum ve ilk karar

Old Trafford stadyumunda oynanan karşılaşmanın bir saati geride kalırken, maçın kaderini etkileyen önemli bir pozisyon yaşandı. Hollandalı golcü Erling Haaland, dar bir açıdan topu rakip ağlara gönderdi. Başlangıçta yan hakem oyunu durdurarak ofsayt bayrağını kaldırmıştı ve bu durum ev sahibi taraftarlarını sevindirmişti. Ancak VAR odasındakiler durumu dikkatlice inceledikten sonra golün geçerli sayılması gerektiğine karar verdiler.

Tekrarlar, çevik forvetin Manchester United savunmacısı Patrick Dorgu'ya olan mesafesi nedeniyle oyunda kaldığını ve sol kanattan gelen yerden ortayı başarıyla tamamladığını gösterdi. Norveçli futbolcunun pozisyonunun kural dışı olmadığı belirlense de, durumun bir diğer katılımcısı ana tartışma konusu haline geldi.

Enzo Fernandez pozisyonu ve uzmanların tepkisi

Goal.com'un haberine göre, sahadaki ana itirazlar Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in hareketlerine odaklandı. Dünya şampiyonu futbolcu, ofsayt pozisyonundayken yanından geçen topa kafa vurmaya çalıştı. Vatandaşı Lisandro Martinez ise rakiple mücadele etmek zorunda kalmıştı. Ancak hakemler tüm durumları göz önünde bulundurarak golü nizami buldular.

İngiltere milli takımının eski forveti Michael Owen, GOAL'e verdiği röportajda bu karardan duyduğu şaşkınlığı gizlemedi. Ona göre hakemler, önce Haaland'ın pozisyonunu kontrol edip çizgileri çektikleri için ana odağı kaybetmiş olabilirler. Owen, bu tür durumların dışarıdan göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu kabul etse de, bu seferki kararın son derece anlaşılmaz olduğunu vurguladı.

Michael Owen'ın sert tepkisi

Casino.org elçisi olarak görev yapan Michael Owen, Sky Sports'ta yorumculuk yapan Manchester United efsanesi Gary Neville'in görüşlerine katıldı. Neville de böylesine büyük bir maçtaki bariz hatanın ardından resmi bir özür dilenmesi gerektiğini belirtmişti. Owen'a göre durum oldukça net görünüyordu.

“Uçarak yapılan bir kafa vuruşundan daha bariz ne olabilir ki?!”diyerek tepkisini dile getiren uzman, Fernandez'in topa yönelerek kendini attığını ve bunun ofsayt kuralını ihlal ettiğini açıkça belirtti. Hakemlerin bunu neden fark etmediğinin kendi anlayışının ötesinde olduğunu ekledi. Bu olay, İngiltere Premier Lig'de hakemlik ve VAR sisteminin güvenilirliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.