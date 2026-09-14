Milyarderin oğlunun 1,2 milyon dolarlık düğünü herkesi hayrete düşürdü

Rusya'nın Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik'te, eski yönetici ve milyarder Arsen Kanokov'un 24 yaşındaki oğlu Albert'in düğünü gerçekleşti. Albert, sevgilisi Liliya ile dünyaevine girdi.

Medya kuruluşlarının hesaplamalarına göre, görkemli töreni düzenlemek için 100 milyon rubleden fazla, yani yaklaşık 1,2 milyon dolar harcandı.

Düğüne toplam 620 davetli çağrıldı. Büyük kutlama için yaklaşık 2 bin metrekarelik alana sahip 'Rida' rezidansı kiralandı. Davetli sayısının fazlalığı nedeniyle alana ek bir özel çadır da kuruldu.

Düğün masraflarının önemli bir kısmı dekorasyona harcandı. Canlı çiçekler ve 40 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunu süslemek için yaklaşık 50 milyon ruble ayrıldığı belirtiliyor.

Seçkin içeceklerin de dahil olduğu restoran menüsünün maliyeti 8 milyon rubleyi aştı. Her masaya özel garsonun atandığı VIP hizmet için ise 2 milyon ruble daha harcandı.

Törendeki müzik programı da oldukça pahalıya mal oldu. Gece boyunca Navai, Anna Asti ve Magamet gibi ünlü sanatçılar sahne aldı. Sanatçıların düğündeki performanslarının toplam maliyetinin 20 milyon rubleyi aştığı tahmin ediliyor.

Görkemli törende kadın konuklara Dolce & Gabbana markasının koleksiyonlarından hediyeler verildi. Düğün, büyük bir havai fişek gösterisi ve çok katlı devasa bir pasta ile sona erdi.

Milyarder ailesinin düzenlediği bu kutlama, ölçeği ve harcanan bütçesiyle sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı.