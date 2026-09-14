Xiaomi üç tamburlu yeni çamaşır makinesini tanıttı

·4·Teknoloji
Xiaomi üç tamburlu yeni çamaşır makinesini tanıttı

Xiaomi, ev aletleri pazarında dikkat çekici bir cihaz daha tanıtarak Mijia serisindeki yeni çamaşır ve kurutma makinesi için ön siparişleri almaya başladı. ixbt.com'un haberine göre, toplam 14 kg kapasiteye sahip bu yenilikçi cihazın fiyatı 5000 yuan olarak belirlendi ve benzersiz üç tamburlu yapısıyla öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın en önemli özelliği, bir büyük ve iki küçük ek tambur içermesidir. Ana bölme 11 kg çamaşır yıkama kapasitesine sahipken, her biri 1,5 kg kapasiteli iki küçük tambur, çocuk kıyafetleri ve iç çamaşırlarını ayrı ve pratik bir şekilde yıkamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Kompakt boyutlar ve yenilikçi su besleme sistemi

Cihaz üç bağımsız bölümden oluşmasına rağmen, genel boyutları standart 10 kg'lık Mijia çamaşır makineleriyle neredeyse aynıdır. Bu durum, mutfak, balkon veya banyodaki standart mobilya ve dolaplara sorunsuz bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanır.

Ayrıca bu model, kullanıcıların farklı yıkama döngülerini aynı anda başlatmasına olanak tanıyan üç ayrı su giriş sistemi ile donatılmıştır. Küçük tamburlar için 1,95'lik yüksek bir yıkama katsayısı açıklanmış olup, durulama sırasında sürekli temiz su verilmesi deterjan kalıntılarını minimize eder.

Yapay zeka ve yüksek güvenlik seviyesi

Cihazın hijyenik özelliklerine de özel önem verilmiştir. Sunulan bilgilere göre sistem, altın stafilokok ve E. coli gibi tehlikeli bakterilerin yanı sıra çeşitli virüsleri %99,99 oranında yok etme garantisi sunmaktadır.

Teknolojik açıdan cihaz, doğal sesli komutlarla kontrolü destekler. Kullanıcının kıyafetin kumaşını, rengini veya leke türünü sözlü olarak belirtmesi yeterlidir; Xiaomi algoritmaları ve MiMo modeli kişiselleştirilmiş öneriler oluşturarak ilgili parametreleri otomatik olarak seçer.

Cihaz, sağlam metal çerçeveli bir yapıya ve üç tambur aynı anda çalışırken bile stabiliteyi koruyan güçlendirilmiş bir amortisör sistemiyle donatılmıştır. Kontrolü için Mi Home uygulaması, Miclaw ve Xiao Ai sesli asistanları ile Xiaomi AIoT ekosistemindeki diğer cihazlarla entegrasyondan yararlanılabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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