Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: 3D yüz tanıma teknolojili yeni kilit

ixbt.com'un haberine göre, Huawei güvenlik teknolojileri yelpazesini genişleterek modern Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition akıllı kilidini tanıttı. Cihazın resmi satışlarının bu yıl 23 Eylül'de başlaması planlanıyor ve ev ile ofis güvenliğinde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın ön panelinde derinlik sensörlü bir kamera, 161 derecelik geniş açılı bir vizör ve acil durum çağrı düğmesi bulunuyor. Bu tasarım çözümü, ziyaretçileri her durumda net bir şekilde izlemeyi ve güvenliği maksimum düzeyde kontrol etmeyi sağlıyor.

Yapay zeka ve 3D yüz tanıma fonksiyonu

Kilidin en önemli özelliği, 3D ToF teknolojisine dayalı yapay zeka destekli AI 3D Face Raise 3.0 sistemidir. Bu sistem, derinlik bazında 307.200 veri noktası toplayarak kullanıcıyı sadece 0,8 saniyede tanıyabiliyor.

Uzmanlar, bu teknolojinin 1,2 metre ile 2 metre arasındaki boya sahip kişileri ve yüzün 30 dereceye kadar eğim açısını başarıyla algılayabildiğini belirtiyor. Dinamik öğrenme algoritmaları ve doğrulama sistemi sayesinde kilit, fotoğrafları, videoları ve hatta 3D kafa modellerini gerçek yüzden kolayca ayırt edebiliyor.

Akıllı özellikler ve uzun süreli otonomi

Dahili yapay zeka sadece yüz tanımakla kalmıyor, aynı zamanda insanları tespit etme ve olağan dışı olayları kaydetme işlevine de sahip. Zil düğmesine basıldığında, misafirin görüntüsü akıllı telefona, akıllı ekrana veya merkezi kontrol paneline aktarılabiliyor. Ayrıca görüntülü diyafon, uzaktan kilit açma ve "resim içinde resim" modunu destekliyor.

Cihaz, 6 aya kadar otonom çalışma sağlayan 10.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmıştır. Dört adet AA pil kullanıldığında ise bu süre 7 aya kadar çıkabiliyor. Ana güç kaynağı tamamen biterse, kırmızı acil durum düğmesi yedek gücü etkinleştirerek kapının parmak izi veya şifre ile açılmasına olanak tanıyor.