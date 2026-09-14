Ravshan Haydarov Asya Oyunları öncesi açıklamalarda bulundu — ilk rakip ve adaptasyonun sırları

Kıtanın en büyük ve prestijli spor organizasyonu olan Asya Oyunları öncesinde Özbekistan Olimpiyat Milli Takımı'ndan önemli bir açıklama geldi. Turnuvanın ev sahibi Japonya'da düzenlenen resmi basın toplantısında, Özbekistan U-23 milli takımı teknik direktörü Ravshan Haydarov yer alarak takımın turnuvadaki temel hedeflerini ve hazırlık süreci detaylarını açıkladı. Deneyimli uzman, bu turnuvayı kıtamız için bir «küçük Olimpiyat» olarak nitelendirerek, Özbek futbolcuların yaklaşık bir yıl süren titiz bir plan doğrultusunda sadece podyum ve madalyalar için mücadele etme niyetiyle geldiklerini vurguladı.

Ayrıca teknik heyet, Taşkent ve Çin'in Dalian şehrinde gerçekleştirilen hazırlık kampları sayesinde Japonya ile aradaki 4 saatlik zaman farkı ve iklim koşullarına uyum sorununu nasıl çözdüklerini anlattı. Turnuvanın açılış maçında temsilcilerimiz Filipinler milli takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Ravshan Haydarov'un öğrencileri turnuvanın ilk maçına ne kadar hazır, Nagoya şehrindeki stadyumda gerçekleşecek açılış karşılaşması ne zaman başlayacak ve olimpiyat takımımız Asya Oyunları'nda altın madalya kazanabilecek mi?

«Tüm yıl madalyalar için hazırlandık»: Teknik direktörün cesur hedefi

Özbekistan U-23 milli takımı hocası, turnuvanın prestiji ve ülke onuru hakkında şunları söyledi:

«Küçük Olimpiyat» statüsü: «Asya Oyunları, kıtamız için çok büyük bir turnuva, birçok spor dalının katıldığı bir küçük Olimpiyat sayılır», — dedi Ravshan Haydarov;

En iyi kadro ile katılım: Özbekistan delegasyonunun turnuvada başarılı olmak için en iyi ve en güçlü sporcularıyla geldiği özellikle belirtildi;

Podyum mücadelesi: Teknik direktör takımın ana görevini gizlemedi: «Biz de bu prestijli turnuvaya tüm yıl boyunca hazırlandık. Vatanımızın onurunu layıkıyla koruyup madalyalar için mücadele etmek amacıyla geldik».

Japonya ev sahipliği ve 4 saatlik fark: Adaptasyon nasıl geçti?

Teknik heyet, futbolcuların fiziksel durumunu korumak için özel bir program hazırladı:

Ev sahiplerine teşekkür: Uzman, çok büyük bir turnuvaya ev sahipliği yapan Japonya tarafına organizasyon için teşekkür ederek, turnuvanın yüksek bir organizasyon seviyesinde geçeceğine olan inancını dile getirdi;

Taşkent'teki ilk plan: Japonya ile aradaki dört saatlik zaman farkına alışma çalışmaları başkent Taşkent'teki antrenmanlarla başladı;

Çin'deki final etabı: Hazırlıklar, Çin'in Dalian şehrinde hazırlık maçlarıyla devam etti; buranın iklimi Japonya'ya çok benziyor ve zaman farkı sadece bir saatti;

Tam uyum sağlandı: Ravshan Haydarov, zaman ve iklim konusunda hiçbir sorun yaşanmayacağını, çocukların yeni koşullara tamamen alıştıklarını bildirdi.

15 Eylül: Filipinler'e karşı başlangıç ve Nagoya'daki saha

Olimpiyat takımımızın grup aşamasındaki ilk sınavının detayları:

İlk rakip — Filipinler: Özbekistan U-23 milli takımı, Asya Oyunları'ndaki yolculuğuna 15 Eylül günü Filipinler takımıyla yapacağı maçla başlayacak;

Maç saati: Bu önemli maç Taşkent saatiyle 11:30'da başlayacak;

Maç yeri: Karşılaşma Japonya'nın Nagoya şehrinde bulunan ünlü «Minato» futbol sahasında gerçekleşecek;

Galibiyetle başlamanın önemi: Grup liderliği ve play-off aşamasına moralli çıkmak için ilk maçtaki galibiyet belirleyici bir öneme sahip olacak.

Ravshan Haydarov yönetimindeki Özbekistan U-23 milli takımının Asya Oyunları'ndaki performansı tüm Özbek futbolseverlerin ilgi odağında.

Sizce Ravshan Haydarov yönetimindeki Özbekistan U-23 milli takımı bu Asya Oyunları'nda büyük ödül olan altın madalyayı kazanabilecek mi? Filipinler'e karşı oynanacak ilk maçta temsilcilerimizden nasıl bir skor bekliyorsunuz? Tahminlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve olimpiyat takımımıza adanmış bu önemli futbol haberini tüm milli takım taraftarları ve yakınlarınızla paylaşın!