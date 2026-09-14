“Yeni bir dönem!”: Ekvador milli takımının başına efsanevi Marcelo Gallardo getirildi

·7·Spor
“Yeni bir dönem!”: Ekvador milli takımının başına efsanevi Marcelo Gallardo getirildi

Güney Amerika futbolunda büyük ses getiren önemli bir atama resmen açıklandı. Ekvador Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlük görevine kıtanın en başarılı ve kupalarla dolu kariyerine sahip isimlerinden biri olan Arjantinli Marcelo Gallardo'nun getirildiğini doğruladı. Prestijli Futbol Ecuador haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ile 2028 Copa América ve 2030 Dünya Kupası'nı kapsayan dört yıllık büyük bir döngü için stratejik bir sözleşme imzalandı. 2026 Dünya Kupası'nda Sebastián Beccacece yönetiminde son 16 turuna kadar yükselen ancak Meksika'ya 0-2 mağlup olarak elenen Ekvador taraftarları, bu kararı gerçek bir umut ve yeni bir başlangıç olarak karşılıyor.

River Plate ile Güney Amerika'daki tüm büyük kupaları kazanan teknik adam, şimdi ise gücünü milli takım düzeyinde test edecek. Peki, Gallardo Ekvador milli takımına nasıl bir felsefe getirecek, neden uzun vadeli bir anlaşma tercih edildi ve ünlü teknik adamın son dönemdeki zorlu yılları yeni görevini nasıl etkileyecek?

2030'a kadar sürecek sözleşme: Federasyonun stratejik tercihi

Ekvador futbol yönetimi, milli takımın geleceğini emin ellere teslim etti:

  • Dört yıllık plan: Marcelo Gallardo ile yapılan anlaşma, 2028 Copa América ile 2030 Dünya Kupası elemelerini ve final aşamalarını tamamen kapsıyor;

  • Acı verici 2026 mağlubiyetinin ardından: Bu yılki Dünya Kupası son 16 turunda Meksika karşısında alınan 0-2'lik mağlubiyet, takımda köklü değişikliklerin zamanının geldiğini göstermişti;

  • Sebastián Beccacece'nin yerine: Görevden alınan eski hocanın yerine, kıtada kendi tarzı ve otoritesi olan üst düzey bir taktik uzmanı getirildi.

River Plate efsanesi: Gallardo'nun teknik direktörlük kariyeri

50 yaşındaki uzman, Güney Amerika futbolunun yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor:

  • River Plate'deki altın dönem: 2014'ten 2022'ye kadar Arjantin devini çalıştıran teknik adam, birçok kez Copa Libertadores ve ulusal kupalar kazanarak kulüp tarihinin en başarılı hocası oldu;

  • Uluslararası deneyimler: Gallardo kariyeri boyunca Uruguay'ın köklü kulübü Nacional ve Suudi Arabistantemsilcisi yıldızlar topluluğu Al-Ittihad takımlarında da teknik direktörlük yaptı;

  • Son durak: Bu yılın şubat ayında River Plate'deki ikinci dönemini noktalayarak takımdan ayrılmıştı ve o günden bu yana boşta bulunuyordu.

Ekvador'un potansiyeli ve Gallardo taktiğinin uyumu

Yeni atama, Güney Amerika futbol haritasındaki güç dengelerini değiştirebilir:

  • Genç ve yetenekli nesil: Ekvador, son yıllarda Avrupa'nın önde gelen kulüplerine yıldızlar yetiştiren, en hızlı ve fiziksel açıdan güçlü milli takımlardan biri olarak dikkat çekiyor;

  • Hücum ve baskı odaklı futbol: Gallardo'nun kendine has agresif pres ve hızlı hücum odaklı taktiği, Ekvadorlu oyuncuların doğal fiziksel özellikleriyle mükemmel bir uyum sağlıyor;

  • 2028 ve 2030 için büyük hedefler: Teknik direktörün omuzlarına sadece elemeleri sorunsuz geçmek değil, aynı zamanda Copa América'da finale ulaşmak ve Dünya Kupası'nda son sekize kalma hedefi yükleniyor.

Marcelo Gallardo'nun milli takımın başına geçmesiyle, Ekvador futbolunun kıtanın devleri Brezilya ve Arjantin ile başa baş mücadele edebilecek yeni bir seviyeye çıkması bekleniyor.

Sizce kulüp düzeyinde büyük başarılara imza atan Marcelo Gallardo, Ekvador milli takımıyla da aynı başarıyı yakalayabilecek mi, yoksa milli takım futbolu ona zorluk mu çıkaracak? 2026'daki hayal kırıklığından sonra Ekvador'un bu kararı, takımı Güney Amerika'nın zirvesine taşımaya yetecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol dünyasındaki bu ses getiren atama analizini tüm spor tutkunları ve sevdiklerinizle paylaşın!

Marcelo GallardoEkvador Futbol FederasyonuCopa América2030 Dünya KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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