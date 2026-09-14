Gus Poyet, Cristiano Ronaldo'nun kariyeri hakkında görüşlerini paylaştı

·4·Spor
Gus Poyet, Cristiano Ronaldo'nun kariyeri hakkında görüşlerini paylaştı

Futbol dünyasının efsanevi golcüsü Cristiano Ronaldo, yaşı ilerleyip eskisi kadar hızlı olmasa da, Suudi Arabistan liginde kendi isteği doğrultusunda oynamaya devam edebilir. Ünlü teknik direktör ve eski futbolcu Gus Poyet, GOAL'e verdiği röportajda Portekizli yıldızın geleceği ve profesyonel kariyerindeki bir sonraki büyük hedefleri hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Uzmana göre, futbol kralı seviyesindeki bir oyuncu için Orta Doğu ligindeki fırsatlar hala sınırsız. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda 41 yaşına girmek üzere olan deneyimli golcü, dünyanın en yüksek maaşlı sözleşmelerinden biriyle 2027 yazına kadar Suudi Arabistan'da forma giymeye devam ediyor. Sözleşme süresinin sonuna yaklaşıldıkça, gelecekte nasıl bir yol izleyeceği ve kariyerini noktalayıp noktalamayacağı soruları muhabirlerin ilgisini çekiyor. Poyet'e göre Ronaldo, Al-Nassr kadrosunda bir süre daha kalmak ve hatta kulüple sözleşmesini uzatmak için yeterli potansiyele sahip.

Rekorlara giden yol ve aile faktörü

Goal.com'un haberine göre, Gus Poyet geçtiğimiz sezon Al-Khaleej kulübünde teknik direktör olarak görev yaptı ve yerel ligin seviyesini yakından gözlemledi. Poyet, Saudi Pro League'in kendine has özellikleri ve koşullarının Cristiano'nun yüksek formunu korumasına olanak tanıdığını belirtiyor. Ayrıca, futbolcunun oğlu Cristiano Junior da aynı kulübün akademisinde eğitim görüyor ve gelecekte babasıyla aynı takımda oynama ihtimali de göz ardı edilemez.

Ronaldo'nun önündeki bir diğer önemli motivasyon ise resmi maçlardaki gol sayısını 1000'e ulaştırmak. Şu anda bu tarihi kilometre taşına ulaşmak için Portekizli futbolcunun sadece 21 gole ihtiyacı var. 2026/27 sezonunun sonuna kadar bu büyük başarıyı kaydetmenin ana hedeflerinden biri olduğu açık. Milli takımdaki geleceği ve 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı konusunda sorular olsa da, kulüp düzeyindeki rekorlar onu motive etmeye devam ediyor.

Cristiano RonaldoGus PoyetAl-NassrSaudi Pro LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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