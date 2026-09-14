iQOO 16 akıllı telefonu 10.000 nit parlaklığa sahip ilk Samsung M16 ekranına kavuştu

·2·Teknoloji
iQOO 16 akıllı telefonu 10.000 nit parlaklığa sahip ilk Samsung M16 ekranına kavuştu

Samsung Display ve iQOO, ortak bir sunumda mobil cihaz pazarında yeni bir dönem başlatan gelişmiş bir ekranı tanıttı. Bu yenilikçi OLED panel, akıllı telefon ekranları için tamamen yeni standartlar belirlediği için teknoloji dünyasında gerçek bir atılım olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, yeni Samsung M16 paneli, 10.000 nitlik rekor seviyedeki tepe parlaklığı da dahil olmak üzere etkileyici teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Bu değer, en parlak güneş ışığında bile ekrandaki bilgilerin hiçbir engel olmadan okunabilmesini sağlıyor.

Gelişmiş teknolojik özellikler

Tanıtılan yeni nesil panelin sadece yüksek parlaklık değil, aynı zamanda yüksek çözünürlük ve görüntü akıcılığını da birleştirdiği belirtiliyor. Ekran, 2K (WQHD) yüksek çözünürlüğü 165 Hz yenileme hızıyla başarılı bir şekilde birleştiriyor.

Böyle bir teknolojik kombinasyon, özellikle mobil oyun tutkunları ve multimedya içeriği tüketenler için büyük önem taşıyor. Yüksek frekans ve çözünürlük, dinamik sahnelerde görüntü netliğini ve hareket akıcılığını garanti ediyor.

İlk sahibi ve pazar beklentileri

Samsung Display'in resmi onayına göre, iQOO 16 amiral gemisi akıllı telefonu, bu gelişmiş M16 paneliyle donatılan dünyadaki ilk Android cihaz olacak. Bu durum, markanın en son teknolojileri kullanıcılarına ilk sunan olma stratejisini bir kez daha doğruluyor.

Aynı zamanda içeriden bilgiler de paylaşıldı. Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Google, gelecekteki amiral gemisi modellerinde Samsung M16 OLED panelini kullanmayı planlamıyor.

Bu haberin duyurulması, mobil cihaz ekran pazarının hızla geliştiğini ve OLED teknolojilerinin henüz tüm potansiyelini tam olarak ortaya koymadığını gösteriyor. iQOO 16 modelinin yakın gelecekte mobil endüstrinin odak noktasında olması bekleniyor.

SamsungiQOOOLEDAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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