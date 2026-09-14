Daydream uygulaması Apple Intelligence ile yeni alışveriş özelliklerini tanıttı

Yapay zeka tabanlı moda arama uygulaması Daydream, iPhone kullanıcılarının galerilerindeki kıyafet fotoğraflarını alışverişe dönüştürmelerini sağlayan ve Siri üzerinden arama yapılmasına olanak tanıyan iki yeni özelliği kullanıma sundu. Bu yenilikler, Apple'ın geliştiricilere yönelik en son araçları temel alınarak oluşturulmuş olup, kullanıcıların günlük alışveriş süreçlerini daha da basitleştirmeyi hedefliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın verdiği bilgilere göre, bu imkanlardan yararlanmak için kullanıcının cihazında ilgili işletim sisteminin yüklü olması, Siri yapay zekasının etkinleştirilmiş olması ve Daydream uygulamasının indirilmiş olması gerekiyor. Uygulama, iOS cihazları için ücretsiz olarak sunulmakta olup piyasadaki diğer benzer araçlardan odaklanmış işlevselliği ile ayrılmaktadır.

Fotoğraflar ve sesli asistan aracılığıyla kolay arama

İlk özellik, Apple'ın görsel bağlam belirleme yeteneklerine dayanıyor. Buna göre kullanıcılar, Photos uygulamasında kayıtlı olan fotoğraflarından doğrudan kıyafet arayabiliyorlar. Örneğin, Instagram veya Pinterest'ten alınan bir ekran görüntüsü Daydream uygulamasına yüklendiğinde, uygulama fotoğraflardaki kazak, pantolon, ayakkabı veya aksesuarları ayrı parçalara ayırıyor.

Uygulama, yaklaşık 3 milyon üründen oluşan kataloğu sayesinde tam olarak o kıyafeti satan perakende mağazasını buluyor. Eğer ürün stokta yoksa, uygulama benzer seçenekler öneriyor. Ayrıca kullanıcılar, “Bu kazağı beğendim ama kırmızı rengini istiyorum” gibi değişiklikleri de sorgu olarak girebiliyorlar.

Siri entegrasyonu ve kişiselleştirilmiş yaklaşım

İkinci yeni imkan ise Siri üzerinden doğal dilde çalışan arama özelliğidir. Burada kullanıcılar, Daydream uygulamasını açmadan sesli veya yazılı olarak sorgu gönderebiliyorlar. Örneğin, “Hey, Siri, Daydream'den pazartesi günkü toplantım için şık bir takım elbise bul” şeklinde talepte bulunma imkanı yaratıldı.

Daydream kurucusu ve CEO'su Julie Bornstein'ın açıklamasına göre, kullanıcılar uygulamadaki bedenler, tercih edilen markalar, kişisel stil ve bütçe gibi bilgileri içeren Style Passport bölümünü doldururlarsa, sonuçlar daha kesin ve kişiselleştirilmiş oluyor.

Günümüzde Google ve Amazon gibi büyük şirketlerin yanı sıra Onton ve Alta gibi küçük girişimler de yapay zeka tabanlı alışveriş araçlarını aktif olarak geliştiriyor. Ancak Daydream yönetimi, birçok görsel arama aracının moda alanında yeterli deneyime sahip olmadığını, sonuç olarak belirsiz veya güvenilmez markaları gösterdiğini belirterek kendi ürünlerinin özgünlüğüne olumlu bir değerlendirme yapıyor.