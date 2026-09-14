St. Petersburg'da Michael Jackson taklitçisi sanatçının üzerine hoparlör düştü (video)
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Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, Michael Jackson taklidi yapan bir sanatçının sahne performansı sırasında beklenmedik bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, sanatçı şarkı söylediği sırada sahnenin kenarında bulunan büyük ses sistemi konstrüksiyonu devrilerek sanatçının üzerine düştü. Darbenin etkisiyle sanatçı yere yığıldı. Çevredeki insanlar hemen yardıma koştu.
Olay St. Petersburg'dakiVasilevski Adası'nda bulunan Smolenka yat limanı bölgesindeki bir restoranda meydana geldiği bildirildi. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı.
Sanatçının yaralanma durumu ve sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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