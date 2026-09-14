Dünyanın "en etkili" Yahudileri listesi açıklandı

The Jerusalem Post, 2026 yılı için dünyanın en etkili 50 Yahudisi listesini yayımladı. «50 Most Influential Jews» adlı listeye siyaset, iş dünyası, teknoloji, medya ve diğer alanlarda büyük etkisi olan kişiler dahil edildi.

Listenin ilk sırasında ABD Başkanı Donald Trumpın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump yer aldı. The Jerusalem Post, onları rehinelerin serbest bırakılması ve evlerine dönmeleri konusundaki çalışmaları nedeniyle özellikle vurguladı.

İkinci sırada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı. Yayın, onun İsrail siyaseti ve ülkenin geleceği üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirtti.

Üçüncü sıraya İsrail'in eski askeri lideri ve siyasetçisi Gadi Eisenkot yerleştirildi. Yayın, onu İsrail'in olası müstakbel başbakanlarından biri olarak gösterdi.

Teknoloji dünyasından OpenAI lideri Sam Altman ve Meta kurucusu Mark Zuckerberg de üst sıralarda yer aldı. İkili birlikte 9. sıraya konuldu. The Jerusalem Post, onları yapay zekanın gelişimini etkileyen teknoloji liderleri olarak tanımladı.

Listede BlackRock lideri Larry Fink 11., milyarder yatırımcı Bill Ackman 16., Oracle kurucu ortağı Larry Ellison 17. ve Google kurucu ortağı Sergey Brin ise 18. sırada yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 21. sıraya yerleştirildi. Yayın, Zelenski'yi Rusya işgalinden sonra Ukrayna'daki direnişin sembolü haline gelen bir siyasetçi olarak tanımladı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise listede 25. sırada yer aldı.

Listenin 50. sırasında ise İsrailli sporcular Deni Avdija, Matt Turner, Zach Hyman, Oscar Gloukh ve Daniel Peretz yer aldı.