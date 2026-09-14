Çin'de sıra dışı girişim: En pahalı reklam ekranlarını bilim insanları ele geçirdi

Çin'de bilim insanlarının portrelerini şehirlerdeki en göz önünde bulunan reklam alanlarına yerleştirme girişimi yaygınlaşıyor.

Bu sadece internette yayılan bir söylenti değil. Ağustos 2026'dan itibaren Shandong eyaletinin Heze ve Zibo gibi şehirlerinde, alışveriş merkezlerinin dış ekranlarındaki ticari reklamların yerini ünlü Çinli bilim insanlarının dev portreleri almaya başladı. Daha sonra benzer girişimler Anhui, İç Moğolistan ve Henan eyaletleri dahil olmak üzere diğer bölgelerde de görüldü. Bu durum Çin Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından bildirildi.

Zhengzhou şehrindeki bazı metro istasyonlarında da reklam alanları, Çinli bilim insanlarının portrelerine ve onlar hakkındaki bilgilere ayrıldı. Bunlar arasında roket ve uzay programlarının gelişimine büyük katkı sağlayan Qian Xuesen, nükleer fizikçi Deng Jiaxian, agronomist Yuan Longping ve Nobel ödüllü Tu Youyou gibi isimler yer alıyor.

Eylül 2026'da Çin Bilim ve Teknoloji Derneği, ülkenin çeşitli şehirlerinde bilim insanlarının portrelerinin büyük kamu ekranlarında ve ulaşım altyapısında sergilendiğini duyurdu. Girişim kapsamında Jinan şehrindeki metro hatları, havaalanları ve tren istasyonlarındaki ekranların da kullanıldığı belirtildi.

Bu kampanyanın temel amacının, bilim insanlarının toplumdaki yerini göstermek ve bilime olan ilgiyi teşvik etmek olduğu vurgulanıyor. Böylece, daha önce ağırlıklı olarak ticari ürünlere veya ünlü kişilerin reklamlarına ayrılan göz önündeki yerlerde artık bilim dünyasının temsilcileri yer alıyor.