NASA ve IBM Ay'ın en kapsamlı yapay zeka haritasını oluşturdu

ABD uzay ajansı NASA ve IBM, yapay zeka destekli Lunar Foundation Model adlı Ay'ın en kapsamlı haritasını ortaklaşa sundu. ixbt.com'un haberine göre, bu proje su buzunu mevcut makine öğrenimi modellerine kıyasla yüzde 20'den fazla doğrulukla tespit etmeyi sağlıyor ve gelecekteki uzay görevleri için önemli bir adım olarak görülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Açık kaynaklı proje, ABD ve Japonya'nın uzay görevlerinden elde edilen verileri — yerçekimi, topografya, sıcaklık ölçümleri ve optik görüntüleri — tek ve esnek bir formatta birleştiriyor. IBM Research Europe Direktörü Juan Bernabe-Moreno, bu modeli Ay'ın sırlarını çözmede bir "dijital Rosetta Taşı"na benzeterek, daha önce dağınık veri tabanlarında gizli kalan kalıpları ortaya çıkaracağını vurguladı.

Ay ortamı, aşırı uç koşulları ve atmosferin yokluğu ile öne çıkıyor: Işığı dağıtan bir katman olmadığı için gölgeler tamamen siyah, aydınlatılmış kısımlar ise göz kamaştırıcı derecede parlaktır. Sıcaklık, güneş altında +121 dereceden gölgedeki kraterlerde –246 dereceye kadar değişmektedir. Ayrıca, aşındırıcı ve yapışkan toz yüzeyleri kaplayarak ekipmanlara zarar vermekte ve gözlemi zorlaştırmaktadır.

Yapay zekanın eğitimi ve pratik önemi

Uzmanlar, kutuplarda güneşin ufkun altında kalmasının kraterleri ve uçurumları gizleyen uzun gölgeler oluşturduğunu açıklıyor. Bu koşullarda uydu verilerini yorumlamak, astronotlar için güvenli rotalar planlamak veya üsler için yer seçmek son derece zor bir görevdir.

Yeni model, GRAIL görevinin 20 kilometre çözünürlüklü yerçekimi haritalarından, tekil taşları 1 metre çözünürlükte ayırt edebilen Lunar Reconnaissance Orbiter görüntülerine kadar çeşitli veri setleri üzerinde eğitildi. Model, kaba ısı haritalarını netleştirmeye, kraterleri daha hassas tespit etmeye ve buz katmanlarının belirlenmesindeki hataları azaltmaya muktedirdir.

NASA'nın Ay topografyası uzmanı ve proje ortağı Michael Barker, yapay zeka modelinin daha önce kaydedilmemiş küçük kraterleri tespit ederek Ay'ın farklı bölgelerinin yaşını belirlemeye ve yakın zamandaki volkanik faaliyetlerle ilgili tartışmalı konulara ışık tutmaya yardımcı olacağını belirtti.

Modelin pratik değeri, Ay keşfinin ana hedefi sayılan su buzu ile doğrudan bağlantılıdır. NASA'nın tahminlerine göre, kutup kraterleri gelecekteki mürettebatı desteklemek ve derin uzay uçuşlarını gerçekleştirmek için gerekli olan yüz milyonlarca ton içme suyu, oksijen ve roket yakıtını barındırabilir.

Juan Bernabe-Moreno, gelecekteki başarıların sadece tek bir yeni araçtan değil, birçok aracın birlikte çalışmasını sağlayan algoritmalardan geleceğini vurguladı. Ayrıca Ay, gelecekte temiz füzyon enerjisi için nadir bulunan helyum-3 izotopu açısından zengin olması ve arka yüzünün teleskoplar için son derece sessiz bir ortam sunmasıyla da önem taşımaktadır.