Neftchi, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne sansasyonel bir galibiyetle başladı: Marushich, Irak devini dize getirdi

·9·Spor
Neftchi, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne sansasyonel bir galibiyetle başladı: Marushich, Irak devini dize getirdi

Asya'nın en prestijli kulüp turnuvası olan Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu, Özbek futbolseverler için gerçek bir bayram ve önemli bir tarihi zaferle başladı. Kıtanın 1. haftasında oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan merkez müsabakada, Fergana temsilcisi Neftchi, Irak'ın çok kez şampiyon olmuş ve uluslararası arenada büyük tecrübeye sahip köklü kulübü Air Force'u ağırladı. Maçın kaderi son dakikalara kadar son derece gergin ve stresli bir atmosferde devam etti: Islom Ismoilov öğrencileri, kendi taraftarları önünde her alanda üstünlük kurarak sahadan 1-0'lık değerli ve iradeli bir galibiyetle ayrıldı.

Maçın kahramanı, yedek kulübesinden oyuna dahil olan ve 83. dakikada hava topu mücadelesinde herkesi geride bırakan Karadağlı tecrübeli forvet Zoran Marushich oldu. İki takım arasındaki sert ikili mücadeleler, 5 sarı kart ve sürekli baskı altında geçen bu karşılaşma, Fergana ekibinin kıta çapındaki büyük hedeflerini açıkça ortaya koydu. Peki, teknik direktörün ikinci yarıdaki taktiksel değişiklikleri rakip savunmayı nasıl çökertti, Irak Hava Kuvvetleri takımı neden mağlup oldu ve bu galibiyet Neftchi'nin gruptan çıkma şansını nasıl etkileyecek?

83. dakikadaki ölümcül darbe: Zoran Marushich'in zaferi

Maçın kaderini belirleyen dramatik anlar:

  • Ismoilov'un altın değişikliği: 56. dakikada Brezilyalı Yan Medeyros Sasse'nin yerine oyuna giren Zoran Marushich, oyunun temposunu tamamen değiştirerek rakip ceza sahasında büyük bir baskı kurdu;

  • Kafa vuruşuyla gelen gol: 83. dakikada kanattan geliştirilen tehlikeli atakta ceza sahasına gönderilen topu Marushich, kafa vuruşuyla Irak kulübünün kalecisi Muhammad Salih Mejbel'in uzanamayacağı köşeye gönderdi — 1:0;

  • Duyguların patlaması: Golden sonra büyük sevinç yaşayan Karadağlı forvet, 84. dakikada hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı ancak bu coşku tüm stadyumu ayağa kaldırdı.

Amansız mücadele: Sarı kartlar ve sağlam savunma

Sahadaki yoğun tempo ve her iki takımın kadroları:

  • Neftchi'nin savaşçı ilk 11'i: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov (46. dakikada Bilolxon Toshmirzayev), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Stipe Peritsa (72. dakikada Xurshid G‘iyosov), Alisher Odilov (88. dakikada Anvar G‘ofurov), Yan Medeyros Sasse (56. dakikada Zoran Marushich), Farrux Sayfiyev, Koffi Kuao ve Fransisko Jurani;

  • Air Force'un karşılık verememesi: Muhammad Salih Mejbel, Ruslan Xanoon Al-Darraji, Muslim Musa Al-Hamadani, Saed Ahmad Alrosan, Mohanad Abdulkadhim Al-Jebur, Alharet Al-Sayeg, Muhammad Javad Alg‘adab, Abbas Favzi Hasan, Saad Abdulameyer, Tvisila Kisinda ve Ali Saad Jabbar;

  • Gergin anlar: Hakem, mücadelenin sertleştiği 59. dakikada Stipe Peritsa ve Saed Ahmad Alrosan'ı, 63. dakikada Muslim Musa'yı ve 81. dakikada Bilolxon Toshmirzayev'i uyarmak zorunda kaldı;

  • Kalede geçit yok: Botirali Ergashev ve savunma hattının güven veren performansı sayesinde konuk ekip, skoru eşitleme çabalarında duvara çarptı.

Islom Ismoilov'un taktiği ve Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir adım

Bu galibiyetin Özbek futbolu için önemi büyüktü:

  • Yeni sezona parlak başlangıç: Fergana ekibi, Asya'nın en önemli kulüp turnuvasındaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırarak puan tablosunda üst sıralara yerleşti;

  • Taktiksel zafer: Teknik direktör Islom Ismoilov'un ikinci yarıda yaptığı yerinde değişiklikler — özellikle Toshmirzayev, Marushich ve G‘iyosov'un oyuna girişi rakip savunmayı yordu ve onları kritik hataya zorladı;

  • Bir üst tura dair güven: Kıtanın güçlü takımlarından biri olan Irak ligi ikincisine karşı alınan bu galibiyet, Neftchi oyuncularının sonraki maçlar öncesinde özgüvenini ciddi oranda artırdı.

Fergana'nın Neftchi kulübü, bu kahramanca galibiyetle Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde sadece güçlüler arasında yer alacağını ve zirve yolunda her rakiple amansız bir mücadeleye hazır olduğunu kanıtladı.

Sizce Islom Ismoilov yönetimindeki Neftchi, bu yılki Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde hangi aşamaya kadar gidebilir? Zoran Marushich'in yedekten gelip gol atması ve takımın sergilediği oyun tarzı hoşunuza gitti mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Fergana ekibinin bu tarihi zaferinin analizini tüm milli futbolseverler ve sevdiklerinizle gururla paylaşın!

NeftchiAir ForceElit AFC Şampiyonlar LigiZoran MarushichÖzbekistan Futbolu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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