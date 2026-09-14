Al Ahli ve Pakhtakor'un Cidde'deki karşılaşma öncesi ilk 11'leri açıklandı

Asya'nın en prestijli kulüp turnuvası olan AFC Şampiyonlar Ligi Elit 1. hafta mücadelesi kapsamında, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde oynanacak olan dev maç öncesi tüm sırlar açığa çıktı. Kıtanın son şampiyonlarından ünlü Al Ahli ve Özbekistan 'ın çok kez şampiyonu olan Taşkent temsilcisi Pakhtakor arasındaki zorlu mücadelenin ilk 11'leri resmen açıklandı. Taşkent saatiyle 23:15'te başlayacak olan bu zorlu ve gergin karşılaşmada her iki teknik direktör de sahaya en güçlü kadrolarını sürüyor.

Ev sahibi ekipte dünya futbolseverlerinin yakından tanıdığı kaleci Edouard Mendy, Türkiye milli takımının yıldızı Merih Demiral, Brezilyalı tehlikeli forvet Galeno ve İngiltere Premier Lig yıldızı Ivan Toney maça ilk dakikadan itibaren başlayacak. Öte yandan "Aslanlar" da Suudi devinin sahasında teslim olmaya değil, sağlam savunma ve tecrübeli lejyonerlerin uyumuyla puan almaya hazır.

Peki, kaleci O‘tkir Nazarov ve savunma hattı Suudi milyonlarına karşı nasıl bir set kuracak, Bashar Resan liderliğindeki orta saha Pakhtakor 'a nasıl bir üstünlük sağlayacak ve bu geceki savaş hangi senaryo altında geçecek?

Al Ahli'nin korkutucu on biri: Hücumda Ivan Toney ve Galeno

Suudi Arabistan'ın "kraliyet kulübü" ilk dakikalardan itibaren hücumcu ve yıldızlarla dolu bir kadroya güveniyor:

Güvenilir kale ve savunma kalesi: Kaleyi Senegalli ünlü eldiven Edouard Mendy koruyacak, savunmanın merkezinde ise Merih Demiral, Hamid, Yaslam ve Baattia görev yapacak;

Orta saha kontrolü: Orta alanda Diaby, Gonçalves, Naif ve Shamat rakip ataklarını durdurma ve hızlı hücumları geliştirme görevini üstlenmiş durumda;

Ölümcül hücum ikilisi: Suudilerin ana gol silahı olarak Brezilyalı sihirbaz Galeno ve İngiltere milli takımı forveti Ivan Toney sahaya çıkacak.

Pakhtakor'un tercihi: Nazarov, Resan ve savaşçı diziliş

Taşkent kulübünün teknik heyeti, Suudi Arabistan'daki baskıya karşı en güvenilir oyuncuları seçti:

Kaleci ve savunma hattı: Kalenin güvenliği O‘tkir Nazarov'a emanet edilirken, savunmada Dilshod Saitov, Muhammadrasul Abdumajidov, Tahsin ve Sherzod Nasrullayev rakip yıldızlara karşı sağlam bir duvar örecek;

Merkezdeki mücadele: Orta sahada Aleksandr Mozgovoy, Abdurauf Bo‘riyev ve Dostonbek Hamdamov top için amansız bir savaş verecek;

Yaratıcı hücum üçlüsü: İleri uçta Ibragimov, Iraklı yetenekli orta saha oyuncusu Bashar Resan ve Husayn rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yaratmakla görevlendirildi.

23:15'teki sınav: Taktikler ve puan savaşı

Cidde'deki Alinma Arena'da oynanacak karşılaşmada şu faktörler belirleyici olacak:

İlk dakikalardaki baskı: 60 binden fazla taraftar ve ev sahibinin şiddetli ataklarına karşı Pakhtakor savunmacılarının ilk 15-20 dakikada soğukkanlı hareket etmesi büyük önem taşıyor;

Kontra atak tehlikesi: Taşkent temsilcisi savunmada düzenli oynayarak, Bashar Resan ve Hamdamov'un kanatlardan organize edeceği hızlı kontra ataklarla Mendy'nin kalesini sarsmaya çalışacak;

Puan alma ihtimali: Deplasmanda kıtanın son şampiyonlarından puan koparmak, Özbek futbolu ve Pakhtakor'un grup aşamasındaki kaderi için altın değerinde bir sonuç olabilir.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in bu akşamki merkez mücadelesi, Taşkentli oyuncuların kıta devleriyle başa baş mücadele edebilme gücünü gösteren büyük bir sınava dönüşüyor.

Sizce Taşkent'in Pakhtakor takımı, açıklanan bu kadroyla Suudi devi Al Ahli'nin direncini kırıp Cidde deplasmanından puanla dönebilecek mi? O‘tkir Nazarov ve "Aslanlar" savunması Ivan Toney ve Galeno gibi yıldızları tamamen durdurabilecek mi? Tahminlerinizi ve yorumlarınızı paylaşın, gece 23:15'te başlayacak bu büyük futbol şöleninin analizini tüm Pakhtakor ve milli futbolseverlerimizle paylaşın!