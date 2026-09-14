Kanguru yavruları annelerinin kesesinde nasıl büyür? İlginç gerçekler (video)

·6·Dünya
Kanguru yavruları annelerinin kesesinde nasıl büyür? İlginç gerçekler (video)

Kanguru yavrularının annelerinin kesesindeki gelişimiyle ilgili çok ilginç gerçekler vardır. Bunlar:

  • Kanguru yavrusu çok küçük doğar. Doğduğunda yaklaşık bir fasulye tanesi kadardır. Gözleri açılmamıştır ve tüyleri yoktur. Buna rağmen, ön ayaklarını kullanarak annesinin karnındaki tüylere tutunur ve yukarı doğru hareket ederek kesesine ulaşır.

  • Yavru keseye girdikten sonra özel bir meme ucuna yapışır. Sadece kesede yatmaz; gelişiminin önemli bir kısmını burada sürdürür ve anne sütüyle beslenir.

  • Keseden çıktıktan sonra bile yavru annesine geri dönmeye devam eder. Örneğin, kızıl kanguru yavrusu yaklaşık 8 aylık olana kadar tehlike anında keseye saklanabilir. Keseyi tamamen terk ettikten sonra bile bir süre daha anne sütüyle beslenmeye devam eder.

  • Anne sütü, yavrunun yaşına göre değişir. Kangurularda ve diğer bazı keseli hayvanlarda anne, aynı anda farklı yaşlardaki yavrularını besleyebilir ve onlar için farklı içeriklerde süt üretebilir.

  • En şaşırtıcı olanı ise, anne kangurunun hamileliği "duraklatabilmesidir". Önceki yavrusu keseyi terk edene kadar rahimdeki yeni embriyonun gelişimi geçici olarak durdurulur. Bu olaya embriyonik diyapoz denir.

  • Kanguru yavrusu, doğum sonrası gelişiminin büyük bir kısmını kesede geçirir. Örneğin, batı gri kangurusu yavrusu yaklaşık 8,5 aya kadar kesede beslenir, sonra dışarı çıkmaya başlar ve sonrasında da süt içmeye devam eder.

  • Kese basit bir "cep" değildir. Yavruyu sıcak tutar, korur ve beslenmesi için ortam sağlar. Bu nedenle kanguru yavrusunun gelişimindeki en önemli aşamadır.

KanguruKeseEmbriyonik DiyapozAnne SütüVahşi Yaşam
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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