6805 kilometreyi yalınayak yürüdü: İrlandalı adam Guinness rekorunu kırdı

34 yaşındaki İrlandalı Eamonn Keaveney, İstanbul'dan İrlanda'ya kadar 6.805,83 kilometrelik mesafeyi yalınayak yürüyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 369 günlük yolculuğun ardından 7 Mart 2026'da memleketi Mayo bölgesindeki Claremorris şehrine ulaştı. Bu gelişme Guinness World Records tarafından duyuruldu.

Keaveney yolculuğu sırasında Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Galler topraklarından geçti. Yol boyunca ayakları dikenler, cam kırıkları ve asfalt nedeniyle yaralandı. Bir keresinde dikenli bir çalıyı çıkarırken aldığı yara enfeksiyon kaptığı için bir hafta yürüyüşe ara vermek zorunda kaldı.

Bu, Keaveney'in yalınayak yürüme konusundaki ikinci rekoru. 2016 yılında İrlanda genelinde 2.080,14 kilometrelik mesafeyi yürümüştü. 2024 yılında Polonyalı Paweł Durakiewicz 3.409,75 kilometrelik sonuçla bu rekoru kırmıştı. Keaveney, yeni derecesiyle rekoru tekrar kendi adına tescil ettirdi.

Gezgin, yolculuğu boyunca yerel halktan da yardım gördü. Türkiye'de bir köpek tarafından ısırıldıktan sonra kuduz aşısı için hastane ararken bir aile kendisine yardımcı olmuştu.

Keaveney, 2023 yılında tek tekerlekli bisikletle İrlanda'yı en hızlı geçme konusunda erkekler rekorunu da kırmıştı. Şu anda uzun yolculuğunun ardından dinlenerek toparlanıyor.