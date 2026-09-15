Asya Oyunları: Ravshan Haydarov'un öğrencileri Filipinler'i 5-1'lik skorla mağlup etti

Asya Oyunları futbol programı, Özbekistan Olimpiyat Milli Takımı'nın parlak ve etkileyici galibiyetiyle başladı. Turnuvanın 1. turu kapsamında Özbekistan U-23 milli takımı, Filipinler genç takımı karşısında sahaya çıkarak rakip kaleye beş gol gönderdi ve 5-1'lik net bir galibiyet elde etti. Deneyimli teknik direktör Ravshan Haydarov yönetimindeki "beyaz kurtlar", maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü ele alarak rakip ceza sahasında büyük bir baskı kurdu. Maçın skoru 30. dakikada O‘rinboyev tarafından açılırken, ikinci yarıda oyuna giren Saidnurullayev'in dublesi, Fayzullayev'in çevik golü ve Reimov'un isabetli vuruşu Filipinler'i tamamen saf dışı bıraktı.

Rakibin 51. dakikada bir oyuncusunun (Muens) kırmızı kart görmesi ve Merino tarafından atılan tek gol, maçın senaryosunu değiştirmeye yetmedi. Bu parlak galibiyetle grup lideri olan temsilcilerimiz, şimdi 18 Eylül'de oynanacak 2. tur maçında Kuveyt ile karşı karşıya gelecek. Peki, Haydarov'un öğrencileri turnuvadaki favorilik statüsünü ne kadar hak etti, Kuveyt ile oynanacak maç öncesi güç dengeleri nasıl ve altın madalyaya giden yol nasıl şekilleniyor?

«Yeşil sahada tam hakimiyet»: Özbekistan'ın 5-1'lik galibiyet kroniği

Maçın kaderini belirleyen önemli anlar ve kahramanlar:

30. dakika — O‘rinboyev'den gol: Muratbayev, Hamidov ve Bahromov'un başlattığı ataklar yarım saat içinde sonuç verdi ve O‘rinboyev skoru açtı;

51. dakika — Kırmızı kart: Filipinler'in sert müdahalesi pahalıya mal oldu; Muens doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve rakip 10 kişi kaldı;

60 ve 71. dakikalar — Saidnurullayev'den kusursuz duble: Hücum hattında aktif rol oynayan Saidnurullayev, yüksek yeteneğini sergileyerek rakip fileleri iki kez havalandırdı;

73. dakika — Fayzullayev'in ustalığı: Hızlı ve kombinasyonlu bir oyun sergileyen Fayzullayev, Filipinler savunmasını şaşırtarak skoru 4-1'e getirdi (rakip adına 63. dakikada Merino bir gol attı);

80. dakika — Reimov'dan son nokta: Maçın sonunda baskıyı artıran Reimov, Filipinler kalesine 5. golü göndererek farklı galibiyeti perçinledi.

Ravshan Haydarov'un taktiği ve ilk 11 tercihi

Milli takım teknik ekibimiz sahaya savaşçı bir kadro sürdü:

Güvenli savunma ve orta saha: Kalede Muratbayev yer alırken, savunma ve merkezde Hamidov, Murtazoyev, Rizaqulov, Hayrullayev ve Karimov disiplinli bir düzen korudu;

Hücum gücü: İleride Jumayev, Bahromov ve O‘rinboyev üçlüsü rakip kanatları sürekli zorlayarak Saidnurullayev ve Fayzullayev'e uygun pozisyonlar hazırladı;

Hızlı oyuncu değişiklikleri: İkinci yarıdaki aktif taktiksel değişiklikler oyunun temposunu artırarak rakibin yorulan savunmasını aşmayı kolaylaştırdı.

2. tur mücadelesi: Kuveyt engeli ve 18 Eylül'deki kritik maç

Gruptan çıkma ve sonraki aşama planları:

Sıradaki rakip — Kuveyt: Asya Oyunları'nın 2. turunda Özbekistan U-23 takımı, Arap futbolunun ciddi temsilcilerinden biri olan Kuveyt ile karşılaşacak;

18 Eylül, saat 15:00: Bu karşılaşma Taşkent saatiyle 15:00'te başlayacak;

Play-off yolu: Eğer Haydarov'un öğrencileri Kuveyt'i de yenerse, bir üst tura çıkmayı garantileyecek ve grup liderliğini perçinleyecektir.

Özbekistan genç milli takımının Asya Oyunları'ndaki bu acımasız ve yüksek tempolu başlangıcı, oyuncularımızın sadece şampiyonluk - altın madalya hedefiyle ilerlediğini gösteriyor.

Sizce Özbekistan U-23 takımı, 18 Eylül'de oynanacak 2. tur maçında Kuveyt engelini de aynı güvenle aşabilecek mi? Ravshan Haydarov'un takımı bu yılki Asya Oyunları'nda şampiyonluk için ana favori olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun Asya sahalarındaki bu parlak zaferi hakkındaki makaleyi tüm futbolseverlerle ve arkadaşlarınızla gururla paylaşın!