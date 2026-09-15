Xiaomi lideri humanoid robot ile beklenmedik bir sparring gerçekleştirdi

Modern teknoloji dünyasında robotik alanındaki son gelişmeler, sadece uzmanların değil, büyük şirketlerin yöneticilerinin de ciddi ilgisini çekiyor. Ixbt.com'un haberine göre, Xiaomi Group kurucusu Lei Jun, Unitree Robotics şirketini ziyaret ederek en son nesil humanoid robotların yeteneklerini bizzat test etti. Bu ziyaret, insan ile AI kontrollü mekanik sistemler arasındaki etkileşimin yeni bir aşamasını gözler önüne serdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ziyaret sırasında Unitree Robotics kurucusu Wang Xingxing, üst düzey konuğa bizzat eşlik ederek şirketin projelerinin sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sırasında dikkat çekici bir olay yaşandı: Xiaomi Skynomad N90 adlı gösteri makinesi, humanoid robotun yanına yaklaştı, ona dikkatle baktı ve el sallayarak selam verdi. Bu tür otonom hareketler, modern robotların çevreyi algılama ve nesnelerle etkileşime girme potansiyelinin ne kadar arttığının bir kanıtıdır.

Robotlarla dövüş testleri

Etkinliğin en heyecanlı kısmı, insan ile robot arasındaki beklenmedik fiziksel etkileşime sahne oldu. Konuk, robotların dövüş sanatlarını sergilemesine tanık olmakla kalmadı, aynı zamanda onlardan biriyle kısa bir sparring yapmaya karar verdi. Lei Jun robota bir yumruk attı, bunun sonucunda mekanik cihaz hafifçe sarsıldı ve birkaç adım geriledi.

Buna rağmen, yüksek teknolojili algoritmik dengeleme sistemi görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Robot hemen dengesini geri kazandı ve düşmekten kurtuldu. Bu tür testler, robotik ürünlerin fiziksel dayanıklılığının ve stabilitesinin giderek mükemmelleştiğini pratikte kanıtladı.

İki şirket arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtmek gerekir. Daha önce Lei Jun, Shunwei Capital yatırım fonunun beş yıl önce Unitree projesine yatırım yapma fırsatı yaratması nedeniyle Wang Xingxing'e kamuoyu önünde teşekkür etmişti. Bugün bu iş birliğinin meyveleri açıkça görülmektedir.

Sektördeki son haberler

Günümüzde Unitree Robotics, ürünlerini aktif bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. Özellikle şirket, önceki G1 modeline kıyasla altı önemli iyileştirmeye sahip olan güncellenmiş G1+ humanoid robotunu resmen tanıtmıştı. Bu tür robotlar halihazırda dövüşme, dans etme ve karmaşık fiziksel hareketleri gerçekleştirme becerilerini kazanmış durumdalar.

Robotik dünyasında bu tür tehlikeli ve ilginç durumlar daha önce de gözlemlenmişti. Örneğin, 2026 Dünya Robotik Konferansı (WRC 2026) kapsamında ZQGame kurucusu ve CEO'su Zhao Tongyan'ın, T800 robotundan aldığı darbe sonucu yere düştüğü video internette geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı. Tüm bunlar, gelecekte AI ve robotlarla çalışırken güvenlik önlemlerini daha da artırmanın gerekliliğini gösteriyor.