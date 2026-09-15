Xiaomi lideri humanoid robot ile beklenmedik bir sparring gerçekleştirdi

·4·Teknoloji
Xiaomi lideri humanoid robot ile beklenmedik bir sparring gerçekleştirdi

Modern teknoloji dünyasında robotik alanındaki son gelişmeler, sadece uzmanların değil, büyük şirketlerin yöneticilerinin de ciddi ilgisini çekiyor. Ixbt.com'un haberine göre, Xiaomi Group kurucusu Lei Jun, Unitree Robotics şirketini ziyaret ederek en son nesil humanoid robotların yeteneklerini bizzat test etti. Bu ziyaret, insan ile AI kontrollü mekanik sistemler arasındaki etkileşimin yeni bir aşamasını gözler önüne serdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ziyaret sırasında Unitree Robotics kurucusu Wang Xingxing, üst düzey konuğa bizzat eşlik ederek şirketin projelerinin sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sırasında dikkat çekici bir olay yaşandı: Xiaomi Skynomad N90 adlı gösteri makinesi, humanoid robotun yanına yaklaştı, ona dikkatle baktı ve el sallayarak selam verdi. Bu tür otonom hareketler, modern robotların çevreyi algılama ve nesnelerle etkileşime girme potansiyelinin ne kadar arttığının bir kanıtıdır.

Robotlarla dövüş testleri

Etkinliğin en heyecanlı kısmı, insan ile robot arasındaki beklenmedik fiziksel etkileşime sahne oldu. Konuk, robotların dövüş sanatlarını sergilemesine tanık olmakla kalmadı, aynı zamanda onlardan biriyle kısa bir sparring yapmaya karar verdi. Lei Jun robota bir yumruk attı, bunun sonucunda mekanik cihaz hafifçe sarsıldı ve birkaç adım geriledi.

Buna rağmen, yüksek teknolojili algoritmik dengeleme sistemi görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Robot hemen dengesini geri kazandı ve düşmekten kurtuldu. Bu tür testler, robotik ürünlerin fiziksel dayanıklılığının ve stabilitesinin giderek mükemmelleştiğini pratikte kanıtladı.

İki şirket arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtmek gerekir. Daha önce Lei Jun, Shunwei Capital yatırım fonunun beş yıl önce Unitree projesine yatırım yapma fırsatı yaratması nedeniyle Wang Xingxing'e kamuoyu önünde teşekkür etmişti. Bugün bu iş birliğinin meyveleri açıkça görülmektedir.

Sektördeki son haberler

Günümüzde Unitree Robotics, ürünlerini aktif bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. Özellikle şirket, önceki G1 modeline kıyasla altı önemli iyileştirmeye sahip olan güncellenmiş G1+ humanoid robotunu resmen tanıtmıştı. Bu tür robotlar halihazırda dövüşme, dans etme ve karmaşık fiziksel hareketleri gerçekleştirme becerilerini kazanmış durumdalar.

Robotik dünyasında bu tür tehlikeli ve ilginç durumlar daha önce de gözlemlenmişti. Örneğin, 2026 Dünya Robotik Konferansı (WRC 2026) kapsamında ZQGame kurucusu ve CEO'su Zhao Tongyan'ın, T800 robotundan aldığı darbe sonucu yere düştüğü video internette geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı. Tüm bunlar, gelecekte AI ve robotlarla çalışırken güvenlik önlemlerini daha da artırmanın gerekliliğini gösteriyor.

XiaomiUnitreeRobotikLei JunTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Snapdragon çipli Honor amiral gemisi tanıtım öncesi test edildiYeni Snapdragon çipli Honor amiral gemisi tanıtım öncesi test edildiBugün, 15:27Samsung Galaxy S26 FE Hindistan'da tanıtıldıSamsung Galaxy S26 FE Hindistan'da tanıtıldıBugün, 14:58Zhuque-2 roketi on uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdiZhuque-2 roketi on uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdiBugün, 14:26Xiaomi yeni Xiaomi Watch S5 41mm akıllı saatini tanıttıXiaomi yeni Xiaomi Watch S5 41mm akıllı saatini tanıttıBugün, 13:21Xiaomi 18 Pro tasarımı ve temel değişiklikleri resmen duyurulduXiaomi 18 Pro tasarımı ve temel değişiklikleri resmen duyurulduBugün, 12:54Xiaomi, Redmi TV A Pro 2027 serisini tanıttıXiaomi, Redmi TV A Pro 2027 serisini tanıttıBugün, 11:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü