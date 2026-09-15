Rodri, Barcelona'ya transferi hakkında ilk kez konuştu — Transferin arkasındaki sır ne?

Avrupa transfer piyasasındaki en sansasyonel ve beklenmedik anlaşmalardan biri olan İspanyol süper yıldız Rodri Hernández'in Manchester Citykulübünden Katalan devi Barcelona'ya geçişinin gerçek nedenleri nihayet gün yüzüne çıktı. 2019'dan 2026'ya kadar "Cityzens"in formasını terleten ve Pep Guardiola yönetimindeki yenilmez makinenin merkezindeki kilit isim haline gelen orta saha oyuncusu, İspanya'nın prestijli gazetesi "La Vanguardia"ya verdiği özel röportajda futbol dünyasını şaşkına çeviren samimi itiraflarda bulundu. Rodri, Manchester kulübünden ayrılmayı asla planlamadığını, aksine tüm profesyonel kariyerini orada noktalamayı hayal ettiğini açıkladı.

Ancak "Etihad"da başlayan kapsamlı yeniden yapılanma süreci ve Dünya Kupası'ndan sonra ortaya çıkan yeni zorluklar, 7 yıllık parlak döneme nokta koymasına neden oldu. İngiltere Premier League'de 4 kez şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi finalindeki tarihi golün sahibi olan İspanyol yıldız, şimdi "Camp Nou"da yeni bir dönem başlatıyor. Peki, Rodri neden tam da şimdi City'den ayrılmaya karar verdi, Guardiola'nın takımındaki yeniden yapılanma ne anlama geliyor ve İspanyol orta saha oyuncusu Barcelona'yı yeniden Avrupa'nın zirvesine taşıyabilecek mi?

"Burada emekli olacağımı düşünmüştüm": Rodri'nin içten itirafları

Barcelona'nın yeni lideri kararını şu şekilde açıkladı:

Manchester'a sonsuz minnet: "Kariyerimi her zaman "Manchester City"de noktalayacağımı düşünürdüm, çünkü bu kulüp bana her şeyi verdi ve hayatımı değiştirdi," dedi Rodri.

Guardiola ile tarihi dönem: Futbolcu, "Cityzens" formasıyla geçirdiği eşsiz mutlu yılları ve İngiliz futbol tarihinin en güçlü, yenilmez dönemlerinden birinin parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Ayrılma düşüncesinin olmaması: Manchester'dan ayrılmayı aklının ucundan bile geçirmediğini ve kulübün tüm kupa zaferlerinde büyük emek verdiğini vurguladı.

Yeniden yapılanma ve yeni meydan okuma: Barcelona'ya giden yol

Transferin belirleyici faktörleri ve beklenmedik dönemeç:

City'deki yenilenme dalgası: "Asla ayrılmayı düşünmemiştim ama kulüpte ciddi bir yeniden yapılanma süreci başladı," diyerek İngiliz kulübünün yeni nesil oluşturma politikasına işaret etti.

Dünya Kupası sonrası sonuç: İspanyol yıldız, Dünya Kupası sona erdikten sonra kariyerinde yeni bir motivasyona ve taze bir nefese ihtiyaç duyduğunu hissettiğini belirtti: "Dünya Kupası'ndan sonra yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğuna karar verdim."

Katalonya'nın ana projesi: Şu anda yeniden yapılanan Barcelona için Rodri'nin merkeze gelişi, takımın oyununu küresel seviyeye taşıyacak temel faktör oldu.

7 yıllık hegemonya ve 12 kupa: Rodri'nin İngiltere'deki altın mirası

2019-2026 yılları arasındaki eşsiz istatistikler:

Premier League'de 4 şampiyonluk: Rodri Manchester Cityformasıyla 4 kez İngiltere şampiyonluğu madalyasını boynuna taktı.

Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası: 2023'teki tarihi üçlemede final golünü atarak dünyanın en iyi takımı statüsüne ulaştı.

İngiltere kupa koleksiyonu: Kariyeri boyunca 2 kez FA Cup, 3 kez Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı.

Dünyanın en iyi defansif orta sahası: 7 sezon boyunca modern futbolun en istikrarlı ve yüksek zekalı oyun kurucusu olduğunu kanıtladı.

Rodri Hernández'in Katalan devine transferinin sadece Barcelona'da değil, tüm La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki güç dengelerini kökten değiştirmesi bekleniyor.

Sizce Rodri'nin Manchester City'den ayrılması, Guardiola yönetimindeki büyük dönemin resmen sona erdiği anlamına mı geliyor, yoksa İngiliz kulübü yeniden yapılanmayla daha da mı güçlenecek? Rodri, Barcelona'yı yeniden Şampiyonlar Ligi'nin favorisi yapabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbolundaki bu tarihi transferin detaylarını tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!