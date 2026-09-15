Yeni Snapdragon çipli Honor amiral gemisi tanıtım öncesi test edildi

Yaklaşan Honor amiral gemisi akıllı telefon, resmi tanıtımından kısa bir süre önce Geekbench test yazılımında görüldü. ixbt.com'a göre, 28 Eylül'de Çin'de gerçekleşecek etkinlikte tanıtılması beklenen bu cihazın Magic 9 Pro Max olarak adlandırılması ve en gelişmiş teknolojik çözümleri içermesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

WKL-AN20 model numaralı cihaz, Qualcomm'un SM8975 yongasıyla donatılmış olup, içeriden öğrenenler bunun Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi olduğunu tahmin ediyor. Söz konusu çip, mobil cihazlar tarihinde ilk kez 5 GHz frekans hızına ulaşmasıyla dikkat çekiyor.

İşlemci performansı ve teknik özellikler

Yeni işlemci konfigürasyonu, 5,01 GHz frekansa kadar çıkabilen iki adet yüksek performanslı çekirdek içeriyor. Ayrıca sistemde 4,03 GHz frekanslı üç çekirdek ve 3,74 GHz frekansta çalışan üç adet enerji tasarruflu çekirdek bulunuyor. Grafik görevleri için ise modern Adreno 850 modülü görevlendirilmiş durumda.

Geekbench veritabanına göre, test edilen akıllı telefon 14,78 GB RAM'e sahip (ticari versiyonda bu değerin 16 GB olması bekleniyor). Cihaz, en güncel Android 17 işletim sistemi ve Honor'un özel MagicOS arayüzü ile çalışıyor.

Benchmark sonuçları

Geekbench 6 yazılımının tek çekirdekli testinde yeni cihaz 3448 puan alırken, çok çekirdekli testte bu sonuç 9353 puan olarak gerçekleşti. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir önceki nesil olan global Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) tek çekirdekte 3664 puan, çok çekirdekte ise yaklaşık 7650 puan almıştı.

Şunu belirtmek gerekir ki, aynı SM8975 çipi daha önce Xiaomi 18 Pro Max cihazında da test edilmiş ve orada daha yüksek sonuçlar kaydetmişti. Ancak uzmanlar, her iki durumda da Geekbench yazılımının farklı sürümlerinin kullanıldığını belirterek, sonuçların doğrudan kıyaslanamayacağını açıklıyorlar.