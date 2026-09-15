Mumbai'nin kalbi: 130 yıllık BMC genel merkezi ve şehir tarihine yolculuk

Hindistan genelinde devam eden uluslararası medya turu kapsamında delegasyonumuz, ülkenin finans ve sanayi başkenti olan devasa Mumbai şehrine ulaştı. Gezinin merkezi etkinliklerinden biri olarak, dünyanın en büyük belediye yönetimlerinden biri olan Brihanmumbai Belediye Şirketi (BMC) genel merkezinde bir toplantı ve özel brifing düzenlendi.

Mimari bir şaheser ve mühendislik harikası

1893 yılında ünlü İngiliz mimar Frederick William Stevens'ın projesi temel alınarak inşa edilen bu görkemli bina, Hint-Sarazen ve neo-gotik stillerini bünyesinde barındırıyor. Binanın tam karşısında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ünlü Chhatrapati Shivaji (CST) tren istasyonu yükseliyor.

Binanın dikkat çekici özellikleri:

Yükseklik ve iç kubbe: Merkezi kule ve dış kubbe yaklaşık 72 metre (235 fit) yüksekliğe ulaşıyor. Binanın içinde ise özel akustik ve hava sirkülasyonu için tasarlanmış, 50 metre yüksekliğinde ikinci bir iç kubbe bulunuyor.

Tarihi hidrolik asansör ve gizemli arşiv: Kubbenin altında hükümetin özel gizli arşiv odası yer alıyor. Ayrıca yaklaşık 130 yıl önce elektriksiz çalışan, su basıncına dayalı hidrolik asansörü işletmek için her biri 10 bin galon kapasiteli iki dev su deposu inşa edilmiş.

Bütçenin altında kalan maliyet: İnşaat 23 Nisan 1889'da başlayıp Temmuz 1893'te tamamlandı. En şaşırtıcı olanı ise, o dönemde proje için 1 milyon 188 bin rupi ayrılmış olmasına rağmen, hassas hesaplamalar ve yerel Hintli ustaların emeği sayesinde gerçek maliyetin 1 milyon 119 bin rupide kalması; yani inşaat bütçeden daha ucuza mal oldu.

Mumbai gerçeği: Gündüz 20 milyon, gece 13 milyon nüfus

Brifingde, şehir yetkilileri ve mühendislerin katılımıyla Mumbai'nin demografik ve altyapısal gerçekleri açıklandı.

«Yüzen» nüfus akışı: Resmi kayıtlı nüfus 13 milyon civarında olsa da, her gün şehir dışından Mumbai merkezine tren ve toplu taşıma araçlarıyla 7 milyondan fazla insan çalışmaya gelip gidiyor. Sonuç olarak gündüz şehir nüfusu 20 milyonu aşıyor. Şehrin günlük yaşamı 3.200 şehirler arası tren ve otobüs seferine bağlı.

Sınırlı alan ve Dharavi bölgesi: Mumbai başlangıçta 7 ayrı adadan oluşuyordu, daha sonra karaya dönüştürüldü. Arazi kısıtlı olduğu için şehir yanlara değil, sadece gökdelenler sayesinde yukarıya doğru büyüyor. Dünyaca ünlü Dharavi bölgesi gibi yoğun alanları yenilemek için özel bir devlet ajansı (SRA) kurulmuş olup, halkın kademeli olarak güvenli ve modern çok katlı binalara taşınması planlanıyor.

Doğal afetler ve yağışlarla mücadele: Yeni sistemler

Mumbai her yıl muson yağmurları döneminde sel, kasırga ve deniz seviyesinin yükselmesi riskiyle karşı karşıya kalıyor. Şehir Afet Yönetimi Departmanı (Disaster Management Department) dünyanın en ileri uygulamalarını hayata geçirdi:

«Brimstowad» ve yer altı su depoları: Eskiden şehrin drenaj sistemi saatte sadece 25 mm yağışı tahliye edebilirken, yeni pompa istasyonları ve devasa yer altı yedek depoları sayesinde bu kapasite saatte 50 mm'ye çıkarıldı. Toplanan sular arıtılarak güvenli bir şekilde denize yönlendiriliyor.

İklim bütçesi: Mumbai, Londra, Oslo ve New York'tan sonra dünyada kendi «İklim Bütçesi»ni kabul eden 4. büyük şehir oldu. 2022'den itibaren şehrin 27 departmanı, tüm inşaat ve ulaşım projelerini şehrin iklim planına uygun şekilde yürütüyor.

Hızlı güvenlik ağı: Şehir genelinde 5 bine yakın modern akıllı güvenlik kamerası kuruldu. Her bölgede acil durum merkezleri ve sağlık birimleri kesintisiz çalışmakta olup, halk için 1916 tekil acil yardım hattı devreye alındı.

Mumbai'nin mimarisi, zengin tarihi ve en zor şartlarda bile milyonlarca insanın güvenliğini sağlayan yönetim sistemi, her misafirin büyük ilgisini çekiyor.

Hindistan medya turunun özel haberlerini takip etmeye devam edin.